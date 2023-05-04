"Сити" разгромил "Вест Хэм", а Холанд установил рекорд Премьер-Лиги
Эрлинг Холанд обновил рекорд по количеству забитых мячей за один сезон Премьер-Лиги, своим 35-м голом поспособствовав победе "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом" со счетом 3:0.
На ворота "горожан" неожиданно вышел Штефан Ортега заменив Эдерсона. Натан Аке и Бернарду Силва появились вместо Мануэля Аканджи и Илкая Гюндогана.
"Молотобойцы" недосчитались Деклана Райса, а также Найефа Агерда, Курта Зума и Томаша Соучека. Вместо них свой шанс получили Аарон Крессуэлл, Тило Керер, Анджело Огбонна и Флинн Даунс.
"Вест Хэм" сразу же оказался лишен мяча, но очень достойно выдерживал давление "Сити". Голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански совершил несколько сейвов, а на 30-й минуте после удара Джека Грилиша ему на выручку пришла штанга.
Спустя две минуты штанга вновь выручила гостей, приняв на себя удар Родри из центра штрафной площади.
В концовке первого тайма "Вест Хэму" было откровенно тяжко, однако подопечные Дэвида Мойеса выстояли до перерыва, за 45 минут даже однажды потревожив Ортегу.
Зато второй тайм начался с гола. Рияд Махрез навесил со штрафного к дальней штанге, а там Аке пробил головой — 1:0.
После пропущенного гола "молотобойцы" были вынуждены менять свою игру. Гости чуть пощупали мяч и даже подали пару угловых, но, начав раскрываться, принялись оставлять свободное пространство.
В итоге "Сити" реализовал одну из таких контратак. На 70-й минуте Грилиш отправил в прорыв Эрлинга Холанда, а тот технично посек мяч перед Фабиански — 2:0.
Точка в матче была поставлена на 85-й минуте. Вышедший на замену Фил Фоден нанес дальний удар по летящему мячу с рикошетом — 3:0.
"Вест Хэм" достойно — с точки зрения обороны — провел первый тайм, однако во втором "Сити" дожал соперника и сделал это в довольно комфортной манере.
"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче
04.05.2023 00:00
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Последние комментарии:
КОРО11
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THE KOROLI!!!!!
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КОРОЛИ!!!
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ
ЭРЛИНГ БРЕУТ ХОЛАНД
ВИКИНГ
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))
16:13, 3 мая 2023
В Госдуме предложили сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков"
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Гнилозубая xуйня, которая смотрит xуйбол 20 лет:"ко-ко-ко, Сити стал слабее, Холланд не вписывается в систему Гвардиолы". Пидорастерка. Все пледначелтано. Пи3духель. Пук-среньк.
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Холанд возьмет следующий Золотой мяч.
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покерята жопанюхи что с ебалом?
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КОРОЛЬ ЭРЛИНГ!!!
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а чо это у нас тут? опять вялым поводили ггшкам)
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Пердун жжет
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