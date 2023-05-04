"Сити" разгромил "Вест Хэм", а Холанд установил рекорд Премьер-Лиги

Эрлинг Холанд обновил рекорд по количеству забитых мячей за один сезон Премьер-Лиги, своим 35-м голом поспособствовав победе "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом" со счетом 3:0.

На ворота "горожан" неожиданно вышел Штефан Ортега заменив Эдерсона. Натан Аке и Бернарду Силва появились вместо Мануэля Аканджи и Илкая Гюндогана.



"Молотобойцы" недосчитались Деклана Райса, а также Найефа Агерда, Курта Зума и Томаша Соучека. Вместо них свой шанс получили Аарон Крессуэлл, Тило Керер, Анджело Огбонна и Флинн Даунс.



"Вест Хэм" сразу же оказался лишен мяча, но очень достойно выдерживал давление "Сити". Голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански совершил несколько сейвов, а на 30-й минуте после удара Джека Грилиша ему на выручку пришла штанга.



Спустя две минуты штанга вновь выручила гостей, приняв на себя удар Родри из центра штрафной площади.



В концовке первого тайма "Вест Хэму" было откровенно тяжко, однако подопечные Дэвида Мойеса выстояли до перерыва, за 45 минут даже однажды потревожив Ортегу.



Зато второй тайм начался с гола. Рияд Махрез навесил со штрафного к дальней штанге, а там Аке пробил головой — 1:0.



После пропущенного гола "молотобойцы" были вынуждены менять свою игру. Гости чуть пощупали мяч и даже подали пару угловых, но, начав раскрываться, принялись оставлять свободное пространство.



В итоге "Сити" реализовал одну из таких контратак. На 70-й минуте Грилиш отправил в прорыв Эрлинга Холанда, а тот технично посек мяч перед Фабиански — 2:0.



Точка в матче была поставлена на 85-й минуте. Вышедший на замену Фил Фоден нанес дальний удар по летящему мячу с рикошетом — 3:0.



"Вест Хэм" достойно — с точки зрения обороны — провел первый тайм, однако во втором "Сити" дожал соперника и сделал это в довольно комфортной манере.



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче