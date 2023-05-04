"Сити" разгромил "Вест Хэм", а Холанд установил рекорд Премьер-Лиги

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд обновил рекорд по количеству забитых мячей за один сезон Премьер-Лиги, своим 35-м голом поспособствовав победе "Манчестер Сити" над "Вест Хэмом" со счетом 3:0.

На ворота "горожан" неожиданно вышел Штефан Ортега заменив Эдерсона. Натан Аке и Бернарду Силва появились вместо Мануэля Аканджи и Илкая Гюндогана.

"Молотобойцы" недосчитались Деклана Райса, а также Найефа Агерда, Курта Зума и Томаша Соучека. Вместо них свой шанс получили Аарон Крессуэлл, Тило Керер, Анджело Огбонна и Флинн Даунс.

"Вест Хэм" сразу же оказался лишен мяча, но очень достойно выдерживал давление "Сити". Голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански совершил несколько сейвов, а на 30-й минуте после удара Джека Грилиша ему на выручку пришла штанга.

Спустя две минуты штанга вновь выручила гостей, приняв на себя удар Родри из центра штрафной площади.

В концовке первого тайма "Вест Хэму" было откровенно тяжко, однако подопечные Дэвида Мойеса выстояли до перерыва, за 45 минут даже однажды потревожив Ортегу.

Зато второй тайм начался с гола. Рияд Махрез навесил со штрафного к дальней штанге, а там Аке пробил головой — 1:0.

После пропущенного гола "молотобойцы" были вынуждены менять свою игру. Гости чуть пощупали мяч и даже подали пару угловых, но, начав раскрываться, принялись оставлять свободное пространство.

В итоге "Сити" реализовал одну из таких контратак. На 70-й минуте Грилиш отправил в прорыв Эрлинга Холанда, а тот технично посек мяч перед Фабиански — 2:0.

Точка в матче была поставлена на 85-й минуте. Вышедший на замену Фил Фоден нанес дальний удар по летящему мячу с рикошетом — 3:0.

"Вест Хэм" достойно — с точки зрения обороны — провел первый тайм, однако во втором "Сити" дожал соперника и сделал это в довольно комфортной манере.

"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, рекорды, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2023 00:00

Количество просмотров Просмотров: 786

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 04.05.2023 00:30 # skychnie-oboi
    КОРО11

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  2. madchester 04.05.2023 00:22 # madchester
    THE KOROLI!!!!!

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  3. tyhonovecky 04.05.2023 00:20 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  4. superglor 04.05.2023 00:16 # superglor
    ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ

    ЭРЛИНГ БРЕУТ ХОЛАНД

    ВИКИНГ

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  5. narcot 04.05.2023 00:14 # narcot
    ))



    16:13, 3 мая 2023
    В Госдуме предложили сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков"

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  6. slash-lfc 04.05.2023 00:07 # slash-lfc
    Гнилозубая xуйня, которая смотрит xуйбол 20 лет:"ко-ко-ко, Сити стал слабее, Холланд не вписывается в систему Гвардиолы". Пидорастерка. Все пледначелтано. Пи3духель. Пук-среньк.

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  7. brown-ale 04.05.2023 00:07 # brown-ale
    Холанд возьмет следующий Золотой мяч.

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  8. madchester 04.05.2023 00:06 # madchester
    покерята жопанюхи что с ебалом?

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  9. moneycity 04.05.2023 00:06 # moneycity
    КОРОЛЬ ЭРЛИНГ!!!

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  10. thegodfather 04.05.2023 00:04 # thegodfather
    а чо это у нас тут? опять вялым поводили ггшкам)

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  11. takernotagiver 04.05.2023 00:02 # takernotagiver
    Пердун жжет

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