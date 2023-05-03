"Ливерпуль" победил "Фулхэм" благодаря пенальти Салаха
Пенальти Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" переиграть "Фулхэм" со счетом 1:0, оформив пятую победу подряд в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "красных" вернулись Костас Цимикас, Джордан Хендерсон и Дарвин Нуньес, заменив Энди Робертсона, Харви Эллиотта и Коди Гакпо.
Травмированных Тима Рима и Андреаса Перейру в стартовом составе "дачников" заменили Том Кэрни и Виллиан.
"Ливерпуль" сразу же принялся угрожать чужим воротам, но и "Фулхэм" парочку своих шансов в начале матча имел — Харри Уилсон не стал наносить удар из выгодной ситуации, допустив ошибку с пасом к дальней штанге, а Карлос Винисиус не смог пробить Алиссона.
"Дачники" неплохо держались, но на 38-й минуте свою команду подвел Исса Диоп, который зазевался в момент приема мяча и был вынужден фолить против совершившего перехват Дарвина Нуньеса. Мохамед Салах уверенно исполнил пенальти — 1:0.
"Ливерпуль" по-хозяйски начал и второй тайм, но затем слегка утратил контроль над игрой — "Фулхэм" лез вон из кожи, чтобы сравнять счет.
На 77-й минуте Винисиус имел реальную возможность восстановить равновесие, пробивая из пределов вратарской, однако Алиссон сблизился с соперником и кончиками пальцев отвел угрозу от своих ворот.
"Ливерпулю" пришлось попотеть для этой победы. "Фулхэм" показал себя неудобным соперником и имел несколько хороших моментов, однако "красные" показали, что в данный момент очки им нужнее.
"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче
03.05.2023 23:55
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вот могли же так играть до этого, гдето на классе а гдето в легкую как с муму. в чем причина? чм по середине сезона? просто лень или что?
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КНЯЗИ!!!
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Пятое место уже не упустят
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