"Ливерпуль" победил "Фулхэм" благодаря пенальти Салаха

Пенальти Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" переиграть "Фулхэм" со счетом 1:0, оформив пятую победу подряд в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "красных" вернулись Костас Цимикас, Джордан Хендерсон и Дарвин Нуньес, заменив Энди Робертсона, Харви Эллиотта и Коди Гакпо.



Травмированных Тима Рима и Андреаса Перейру в стартовом составе "дачников" заменили Том Кэрни и Виллиан.



"Ливерпуль" сразу же принялся угрожать чужим воротам, но и "Фулхэм" парочку своих шансов в начале матча имел — Харри Уилсон не стал наносить удар из выгодной ситуации, допустив ошибку с пасом к дальней штанге, а Карлос Винисиус не смог пробить Алиссона.



"Дачники" неплохо держались, но на 38-й минуте свою команду подвел Исса Диоп, который зазевался в момент приема мяча и был вынужден фолить против совершившего перехват Дарвина Нуньеса. Мохамед Салах уверенно исполнил пенальти — 1:0.



"Ливерпуль" по-хозяйски начал и второй тайм, но затем слегка утратил контроль над игрой — "Фулхэм" лез вон из кожи, чтобы сравнять счет.



На 77-й минуте Винисиус имел реальную возможность восстановить равновесие, пробивая из пределов вратарской, однако Алиссон сблизился с соперником и кончиками пальцев отвел угрозу от своих ворот.



"Ливерпулю" пришлось попотеть для этой победы. "Фулхэм" показал себя неудобным соперником и имел несколько хороших моментов, однако "красные" показали, что в данный момент очки им нужнее.



"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче