Шейх Джассим готов купить Мбаппе, Камавинга и Комана в МЮ

Шейх Джассим готов приобрести трех звезд сборной Франции в "Манчестер Юнайтед", если станет новым хозяином клуба с "Олд Траффорд".

В данный момент шейх Джассим ожидает ответа от семейства Глэйзеров на свое финальное предложение по "Юнайтед" в размере свыше 5 миллиардов фунтов.



Шейх Джассим известен как давний фанат "Юнайтед", и Bild утверждает, что миллиардер из Катара уже строит планы на летнее трансферное окно.



Утверждается, что целями "Юнайтед" при шейхе Джассиме станут нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга и вингер "Баварии" Кингсли Коман.