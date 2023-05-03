Шейх Джассим готов купить Мбаппе, Камавинга и Комана в МЮ
Шейх Джассим готов приобрести трех звезд сборной Франции в "Манчестер Юнайтед", если станет новым хозяином клуба с "Олд Траффорд".
В данный момент шейх Джассим ожидает ответа от семейства Глэйзеров на свое финальное предложение по "Юнайтед" в размере свыше 5 миллиардов фунтов.
Шейх Джассим известен как давний фанат "Юнайтед", и Bild утверждает, что миллиардер из Катара уже строит планы на летнее трансферное окно.
Утверждается, что целями "Юнайтед" при шейхе Джассиме станут нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга и вингер "Баварии" Кингсли Коман.
03.05.2023 23:00
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тоже что ли в мэнэджер гоняет
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