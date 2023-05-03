"Ньюкасл" сделал устное предложение о покупке Рафиньи

"Ньюкасл" сделал устное предложение о покупке вингера "Барселоны" Рафиньи.

"Барселона" только прошлым летом приобрела Рафинью у "Лидса" за 50 миллионов фунтов, опередив "Челси" и "Арсенал" в борьбе за игрока сборной Бразилии.



Однако колоссальные финансовые проблемы подталкивают "Барселону" к продаже Рафиньи грядущим летом, и Daily Mail сообщает, что "Ньюкасл" уже предпринимает шаги для покупки 26-летнего бразильца.



Правда, "Барселона" хочет получить за Рафинью 70 млн. фунтов, что стало бы трансферным рекордом для рвущегося в Лигу Чемпионов "Ньюкасла".



В этом сезоне Рафинья провел 31 матч за "Барселону" в рамках Ла Лиги, забив семь голов, но твердым игроком основы так и не стал.



Добавим, что за "Ньюкасл" выступают партнеры Рафиньи по бразильской сборной в лице Бруно Гимараэса и Жоэлинтона, и это может стать важным фактором.