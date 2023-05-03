"Ньюкасл" сделал устное предложение о покупке Рафиньи

Рафинья "Ньюкасл" сделал устное предложение о покупке вингера "Барселоны" Рафиньи.

"Барселона" только прошлым летом приобрела Рафинью у "Лидса" за 50 миллионов фунтов, опередив "Челси" и "Арсенал" в борьбе за игрока сборной Бразилии.

Однако колоссальные финансовые проблемы подталкивают "Барселону" к продаже Рафиньи грядущим летом, и Daily Mail сообщает, что "Ньюкасл" уже предпринимает шаги для покупки 26-летнего бразильца.

Правда, "Барселона" хочет получить за Рафинью 70 млн. фунтов, что стало бы трансферным рекордом для рвущегося в Лигу Чемпионов "Ньюкасла".

В этом сезоне Рафинья провел 31 матч за "Барселону" в рамках Ла Лиги, забив семь голов, но твердым игроком основы так и не стал.

Добавим, что за "Ньюкасл" выступают партнеры Рафиньи по бразильской сборной в лице Бруно Гимараэса и Жоэлинтона, и это может стать важным фактором.


Метки Барселона, Ньюкасл, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2023 22:00

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