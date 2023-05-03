"Тоттенхэм" проявляет интерес к Хаби Алонсо

"Тоттенхэм" рассматривает бывшего полузащитника "Ливерпуля" Хаби Алонсо на вакантную роль главного тренера.

По информации Sky Sports, боссы "Тоттенхэма" находятся под впечатлением от работы Алонсо в "Байере", который Хаби возглавил только в октябре.



За считанные месяцы Алонсо поднял команду, которой грозил вылет из Бундеслиги, на шестое место, а также достиг полуфинала Лиги Европы, где "Байер" сразится с "Ромой" Жозе Моуриньо.



Также среди руководителей "Тоттенхэма" есть поклонники Венсана Компани, который в этом сезон привел "Бернли" к победе в Чемпионшипе.



Третьей целью "шпор" называется бывшей наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн, который ранее не сумел договориться с "Челси".



"Тоттенхэм" находится в поисках нового рулевого с марта, когда свой пост покинул Антонио Конте. Затем "шпоры" попрощались с Кристианом Стеллини и завершают сезон под руководством Райана Мейсона.