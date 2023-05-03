Милнер направляется в "Брайтон"

"Брайтон" практически договорился о переходе в клуб полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера.

Контракт Милнера истекает в конце этого сезона, и Джеймс, несмотря на желание наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа сохранить ветерана, собирается уйти.



Милнера также сватали в возвращающийся в Премьер-Лигу "Бернли", чей главный тренер Венсан Компани вместе с Джеймсом играл за "Манчестер Сити".



Однако Sky Sports утверждает, что Милнер уже сделал свой выбор. 37-летний англичанин собирается перейти свободным агентом в "Брайтон".



Милнер очарован результатами работы главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби, чей футбол напоминает ему не только Клоппа, но и Хосепа Гвардиолу.



Приглашение Милнера поможет "Брайтону" соблюсти баланс между перспективной молодежью и опытными игроками. Также Джеймс пригодится "чайкам", если те пробьются в еврокубки.



Добавим, ранее "Брайтон" также согласовал покупку за рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов нападающего "Уотфорда" Жоао Педро.