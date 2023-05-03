"Реал" значительно продвинулся в переговорах по Беллингему

"Реал" значительно продвинулся в переговорах о покупке полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.

Напомним, в прошлом месяце появилась информация, что "Ливерпуль" решил не покупать Беллингема, а новым фаворитом в борьбе за Джуда был назван "Манчестер Сити".



Однако сейчас Sky Sports сообщает, что в данный момент 19-летний англичанин ближе всего к переходу в "Реал", хотя пока сделка не согласована.



Чтобы заполучить Беллингема, "Реалу" придется выложить свыше 100 миллионов фунтов. Например, в "Ливерпуле" решили, что не будет правильно тратить такого рода сумму на одного игрока.



В этом сезоне Беллингем забил 11 голов и отдал семь результативных передач за "Боруссию" во всех соревнованиях. Прямо сейчас клуб из Дортмунда находится в одном очке позади лидирующей в Бундеслиге "Баварии".



Добавим, The Guardian и вовсе утверждает, что "Реал" близок к приобретению Беллингема, а переговоры сторон находятся в завершающей стадии.