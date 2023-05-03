Тиаго Алькантара пропустит остаток сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы бедра.

Алькантара только недавно вернулся в строй после двух месяцев отсутствия с повреждением бедра и даже успел сыграть несколько матчей, однако мышечный дискомфорт никуда не делся.



Как сообщает The Athletic, в итоге было решено отправить Тиаго на операцию. Речь идет о небольшой хирургической процедуре, но остаток этого сезона экс-игрок "Баварии" пропустит.



Таким образом, Тиаго отметился лишь 22 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне, после окончания которого у 32-летнего испанца останется 12 месяцев по контракту.