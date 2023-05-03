Чех, Адамс и Фердинанд введены в Зал славы Премьер-Лиги

Петр Чех, Тони Адамс и Рио Фердинанд были введены в Зал славы Премьер-Лиги.

Соответствующие решения были приняты по итогам онлайн-голосования и с учетом мнения экспертов Премьер-Лиги.



Чех, Адамс и Фердинанд становятся первыми новичками в Зале славы в 2023 году — после легендарных тренеров сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.



Бывший голкипер "Челси" и "Арсенала" Чех до сих пор остается рекордсменом Премьер-Лиги по количеству матчей без пропущенных голов (2002). Вместе с "синими" Петр четырежды брал чемпионский титул.



Экс-защитник "Арсенала" Адамс успел дважды стать чемпионом Англии еще до основания Премьер-Лиги в 1992 году. Тони был капитаном "канониров" на протяжении 10 первых сезонов Премьер-Лиги, также завоевав титул в кампаниях 1997/98 и 2001/02.



Выступая за "Юнайтед" на позиции защитника, Фердинанд шесть раз выигрывал Премьер-Лигу. Всего Рио провел 504 поединка в английском первенстве, также представляя здесь "Вест Хэм", "Лидс" и КПР.