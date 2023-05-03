"Челси" — серьезный претендент на Заху

Уилфрид Заха "Челси" заинтересован в приглашении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи грядущим летом.

В данный момент "Пэлас" все еще ждет ответа Захи на предложение о новом контракте с рекордной для своего клуба зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Уилфрид выбирает между тем, чтобы остаться на "Селхерст Парк" и попробовать себя в одном из топ-клубов Премьер-Лиги или Европы, ранее отклонив выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Заха привлекателен грандам тем, что может быть доступен свободным агентом, и Daily Mail может подтвердить, что "Челси" находится среди клубов, заинтересованных в 30-летнем игроке сборной Кот-д'Ивуара.

Осведомленные источники называют "Челси" "серьезным претендентом" на Заху. "Синие" весьма стеснены в тратах из-за финансового фейр-плей, и возможность бесплатно заполучить игрока с огромным опытом выступлений в Премьер-Лиге выглядит для них крайне заманчиво.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2023 16:00

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  1. bangladesh 03.05.2023 16:13 # bangladesh
    из одного середняка в другой, хотб в лондоне останется - уже неплохо.

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  2. closer 03.05.2023 16:03 # closer
    что чел делаете в команде середняке, до сих пор загадка

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