"Челси" — серьезный претендент на Заху

"Челси" заинтересован в приглашении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи грядущим летом.

В данный момент "Пэлас" все еще ждет ответа Захи на предложение о новом контракте с рекордной для своего клуба зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Уилфрид выбирает между тем, чтобы остаться на "Селхерст Парк" и попробовать себя в одном из топ-клубов Премьер-Лиги или Европы, ранее отклонив выгодное предложение из Саудовской Аравии.



Заха привлекателен грандам тем, что может быть доступен свободным агентом, и Daily Mail может подтвердить, что "Челси" находится среди клубов, заинтересованных в 30-летнем игроке сборной Кот-д'Ивуара.



Осведомленные источники называют "Челси" "серьезным претендентом" на Заху. "Синие" весьма стеснены в тратах из-за финансового фейр-плей, и возможность бесплатно заполучить игрока с огромным опытом выступлений в Премьер-Лиге выглядит для них крайне заманчиво.