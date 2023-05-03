Эллардайс был шокирован, когда его позвали в "Лидс"

Сэм Эллардайс признался, что был шокирован предложением возглавить "Лидс", но согласился без колебаний.

Ранее в среду "Лидс" объявил о расставании с Хави Грасией и назначении на его место 68-летнего Эллардайса.



Эллардайс не ожидал вернуться к работе в начале мая, однако Сэм надеется выжать максимум из отведенного ему времени.



"Я был шокирован. Я никогда не думал, что возьмусь за работу на данной стадии сезона... Я думал, в такой момент вакансий не будет".



"Когда зазвонил телефон, я увидел довольно знакомое имя, и я сразу понял, в чем дело. Мне потребовалось две секунды, чтобы сказать "да".



"Сейчас я осматриваю тренировочную базу и великолепные условия для работы. Я в восторге".



"Мурашки пробегают по венам, когда ты берешь на себя управление клубом. Я знаю, что они в большой беде, но прежде я уже много повидал подобного".



"Хотелось бы получить больше времени, но у нас только четыре матча, и, надеюсь, я смогу сохранить этот великолепный клуб в Премьер-Лиге", — сообщил Эллардайс talkSPORT.