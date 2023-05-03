Семь вещей, что мы узнали в 34-м туре

"Челси" продолжает проигрывать, "Брайтон" выместил злость за вылет из Кубка Англии на "волках", а руководители "Лидса" отчаялись настолько, что набрали номер Сэма Эллардайса. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





Обамеянг как символ кризиса "Челси"



Это был первый выход Пьер-Эмерика Обамеянга в основе "Челси" после поражения "синих" на "Стэмфорд Бридж" в матче первого круга с "Арсеналом". Тогда бывшему нападающему "канониров" удалось всего восемь раз встретиться с мячом, прежде чем он покинул поле на 65-й минуте.

В этот раз он коснулся мяча на один раз больше, но все его девять касаний сопровождались свистом с трибун. Это было совершенно жалкое возвращение на "Эмирейтс" бывшего лидера атак команды, решение расстаться с которым сейчас выглядит очень прозорливым со стороны Микеля Артеты.



Обамеянга убрали в перерыве игры, в которой у "Челси" снова мало что получалось. Шесть поражений кряду под руководством Фрэнка Лэмпарда — такой безрадостный итог прихода легенды клуба на место Грэма Поттера. Ясно, что этот сезон "Челси" уже доигрывает и вряд ли окажется даже в топ-10, но столь ужасные результаты команды — нечто совсем уж запредельное.



"Лидс" — в отчаянном положении



"Лидс" проиграл матч за шесть очков "Борнмуту", который радостно убежал на безопасное расстояние от тройки неудачников за четыре тура до конца чемпионата. Сами "павлины" пока что в зону вылета не попали, но их календарь намекает на то, что шансов избежать этого не так уж и много. Впереди выездные матчи с "Манчестер Сити" и набравшим ход "Вест Хэмом" и домашние — с "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом".



Руководство "Лидса", наделавшее много ошибок после первого удачного сезона в Премьер-Лиге, принимает очередное паническое решение — уволить Хави Грасию и позвать на помощь Сэма Эллардайса, известного умением сохранять прописку в элите командам в самых безнадежных ситуациях. Магия Эллардайса могла развеяться после того, как ему не удалось спасти "Вест Бромвич", но все же Большой Сэм"все еще высоко котируется на рынке "спасателей".



Его команде предложен солидный бонус за спасение "Лидса", пропустившего 18 мячей в пяти последних матчах, и именно на умение Эллардайса быстро настроить защиту, вероятно, рассчитывают в "Лидсе". Но дистанция, которую осталось пройти "павлинам", слишком короткая, чтобы всерьез рассчитывать на эффект даже такого мастера спасательных операций, как Эллардайс.



Гари О'Нил — сама скромность, но он заслуживает признания



После разгрома, который "Борнмут" устроил "Лидсу", Гари О'Нил и его команда в конце концов вышли на круг победы, закрепив свой статус команды высшего дивизиона . О'Нил возглавил "Борнмут" после того, как "вишневых" разгромили на "Энфилд" со счетом 9:0 в августе, но за месяц до конца сезона они на девять очков опережают зону вылета и сравнялись с "Челси".



Есть более очевидные кандидаты на звание лучшего тренера сезона, но О'Нил заслуживает огромной похвалы. Его команда выиграла шесть из последних девяти матчей, и эта серия началась с домашней победы над "Ливерпулем" в прошлом месяце.



"Если бы Мо Салах забил пенальти, люди назвали бы меня худшим тренером в лиге и совершенно не готовым к такой важной работе", — сказал О'Нил. Гари — сама скромность, но на самом деле спасение "Борнмута" — задача, с которой мало кто был способен справиться с этом сезоне. Команда с самым скромным бюджетом лиги, стартовавшая с ряда разгромов, без весомого усиления зимой, преобразилась и стала конкурентной в Премьер-Лиге. Это заслуга О'Нила и терпеливых владельцев клуба.



"Брайтон" не отказывается от цели попасть в еврокубки



После разочарования в полуфинале Кубка Англии "Брайтон" снова был на высоте, разобрав на запчасти "Вулверхэмптон". Но каким бы захватывающим зрелищем это ни было, вряд ли это стало неожиданностью.



Днем ранее клуб заключил рекордную сделку с бразильским нападающим "Уотфорда" Жоао Педро, приобретя его за 30 миллионов фунтов стерлингов. "Чаек" связывают с Джеймсом Милнером из "Ливерпуля" и Алексом Окслейд-Чемберленом. Они хотят дать вторую жизнь ветеранам, как было в случае с другим бывшим игроком "Ливерпуля" Адамом Лалланой. Вероятно, им нужны опытные игроки, если "чайки" стремятся сыграть в Европе.



Впрочем, "волков" они разгромили без Мойсеса Кайседо, Алексиса Макаллистера и Каору Митомы в стартовом составе. Все это после жарких двух недель, которые угрожали свести на нет замечательную кампанию. Те провалы против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии и "Ноттингем Форест" теперь выглядят как аномалии. Что начинает казаться более обыденным, что превращается в ожидаемое положение вещей, так это то, что "Брайтон" стремится к европейскому месту, играя в потрясающий футбол.



"Тоттенхэм" способен остановить падение



"Тоттенхэм" отыграл три мяча в матче с "Ливерпулем", но остался верен себе и перемножил на ноль всю работу во втором тайме, пропустив через минуту после гола Ришарлисона. Перед тем "шпоры" смогли отыграть два мяча с "Манчестер Юнайтед" и были ближе к победе, чем соперник, и, наверное, кураж немного вскружил голову команде Райана Мейсона.



Начало игры с "Ливерпулем" напомнило то, что случилось с "Тоттенхэмом" с "Ньюкаслом" — уже к 15-й минуте они пропустили три мяча, и казалось, что разгрома не избежать. "Ливерпуль" выглядел слишком прагматичным и рациональным, чтобы добивать попавшего в нокдаун соперника в стиле "Ньюкасла", и оказалось, что это было ошибкой — пришедшие в себя "шпоры" были опасны, и "Ливерпуль" едва не поплатился за недооценку соперника.



"Тоттенхэм" уже потерял шансы финишировать в топ-4, а сейчас может выпасть и из зоны еврокубков под давлением находящихся в отличной форме "Астон Виллы Виллы" и "Брайтона". Но как показал и матч с "Юнайтед", и поединок с "Ливерпулем", эта команда все же способна подняться с пола даже после самого сокрушительного удара.



"Ньюкасл" — новая сила в английском футболе



Эдди Хау заявил, что он не расстроен решением "Тоттенхэма" вернуть деньги болельщикам, которые ездили на "Сент-Джеймс Парк" и наблюдали, как их команда проиграла со счетом 6:1 в прошлое воскресенье, но многие болельщики "Ньюкасла" были возмущены жестом, который они интерпретировали как умаляющий достижение их команды.



Даниэль Леви, председатель "Тоттенхэма", был главной движущей силой объединения ряда клубов Премьер-Лиги, которые противостояли одобрению поглощения "Ньюкасла" саудитами. Его худшие опасения сбываются: расстановка сил в английском футболе снова меняется, когда "Ньюкасл" и северо-восток собираются вернуться в Лигу Чемпионов.



"Ньюкасл" в Лиге чемпионов — это уже почти реальность и вызов для привычных для последних лет грандов — "Челси", "Ливерпуля", "Тоттенхэма" в первую очередь. "Сороки" способны наращивать силу, с их богатейшими владельцами из Саудовской Аравии. Но самое главное — они демонстрируют большие способности к постепенному прогрессу, тогда как тот же "Челси", получивший новых владельцев параллельно с "Ньюкаслом", занимается клоунадой.



"Саутгемптон" слишком много думал о будущем, забыв о потребностях настоящего



"Саутгемптон" еще не вылетел, но это произойдет вскоре. Отыграть шесть очков отставания от 17-го места с календарем "святых" будет очень непросто. "Святые" в последние сезоны регулярно балансировали на грани пропасти, но им хватало качеств, которые в решающий момент помогали сохранить место в элите.



В первую очередь это было умение Ральфа Хазенхюттля поймать пик физической формы в нужный момент и сильные качества ряда опытных игроков — Джеймса Уорд-Проуза, ранее — Данни Ингса. Но сделав ставку на тотальное омоложение команды этим летом, руководство "Саутгемптона" пошло на слишком большой риск, забыв о том, что фундамент команды был не слишком крепким.



В этом сезоне "Саутгемптон" временами был неплох, так как талант у этой команды есть, но ставка на будущее не оправдала себя. Строить новую команду придется в Чемпионшипе, где слишком молодому составу также придется непросто. Потеря баланса между молодыми и опытными игроками — вот главная причина провала "Саутгемптона" в этом сезоне.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru