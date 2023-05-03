"Лидс" уволил Грасию и назначил Эллардайса

"Лидс" объявил о расставании со своим главным тренером Хави Грасией, назначив на его место Сэма Эллардайса.

Грасия продержался на "Элланд Роуд" только 10 недель, успев провести 12 матчей. Назначение Хави не помогло "Лидсу" отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги.



И вот теперь, когда "Лидсу" остается сыграть четыре матча до конца сезона, клуб решился на еще одну перестановку, пригласив на тренерский мостик опытнейшего Эллардайса.



Большой Сэм, находившийся без работы после своего расставания с "Вест Бромвичем" в мае 2021, дебютирует на новом месте в матче против "Манчестер Сити" в субботу.



Ассистировать 68-летнему Эллардайсу в "Лидсе" будет бывший наставник "МК Донс, "Чарльтона" и "Оксфорда" Карл Робинсон.



Добавим, накануне "Лидс" также уволил своего спортивного директора Виктора Орту.