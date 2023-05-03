"Лидс" уволил Грасию и назначил Эллардайса

Сэм Эллардайс "Лидс" объявил о расставании со своим главным тренером Хави Грасией, назначив на его место Сэма Эллардайса.

Грасия продержался на "Элланд Роуд" только 10 недель, успев провести 12 матчей. Назначение Хави не помогло "Лидсу" отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги.

И вот теперь, когда "Лидсу" остается сыграть четыре матча до конца сезона, клуб решился на еще одну перестановку, пригласив на тренерский мостик опытнейшего Эллардайса.

Большой Сэм, находившийся без работы после своего расставания с "Вест Бромвичем" в мае 2021, дебютирует на новом месте в матче против "Манчестер Сити" в субботу.

Ассистировать 68-летнему Эллардайсу в "Лидсе" будет бывший наставник "МК Донс, "Чарльтона" и "Оксфорда" Карл Робинсон.

Добавим, накануне "Лидс" также уволил своего спортивного директора Виктора Орту.


Метки Грасия, Лидс, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 658

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. quavo 03.05.2023 13:47 # quavo
    в пизду этого кейна, лучше лаутаро пусть берут

    (ответить)

  2. thegodfather 03.05.2023 13:44 # thegodfather
    https://chelseablues.ru/_nw/1011/82621802.jpg


    чельзеблюс, астанавитесь)

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  3. imf-tau 03.05.2023 13:29 # imf-tau
    С последних двух могут зацепить очки.

    Ну и мб украсть ничейку у касла.

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  4. thegodfather 03.05.2023 13:24 # thegodfather
    сити касл вест хем шпоры


    х3, лидс выглядит обреченным


    это будет чудо по сути, если лидс не вылетит, особенно зная насколько бездарна их оборона

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  5. thegodfather 03.05.2023 13:22 # thegodfather
    пхаххахаа ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    это пикча с новости на челсиблюз))))))))))))))))))))))
    эти руснявые опарыши мало того что новости придумывают часто, они еще и такие токсик уебаны ахаххахахахахах просто зырьте

    https://chelseablues.ru/_nw/1011/36316988.jpg

    Источник: http://fapl.ru/posts/100146/?c=1

    (ответить)

  6. narcot 03.05.2023 13:17 # narcot
    Лошок пошёл на сделку))) ору



    Белорусский суд приговорил экс-главреда Nexta Романа Протасевича к 8 годам колонии по делу о заговоре для захвата власти

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  7. mufc1994 03.05.2023 13:17 # mufc1994
    Если ты не хочешь сражаться - будешь расстрелян... (с)

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  8. zaeba1l 03.05.2023 13:15 # zaeba1l
    Коммон Биг Сэм!

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  9. narcot 03.05.2023 13:13 # narcot
    Оруу


    Хакерская группа «Анонимный Судан» объявила об отключении системы ПВО «Железный купол» в Израиле

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  10. dentinho 03.05.2023 13:12 # dentinho
    Чпокнет Пепку в эту субботу...

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  11. bushwacka 03.05.2023 13:09 # bushwacka
    Незадолго до взрывов на "Северном потоке" там были российские корабли, выяснили журналисты.

    Совместное расследование журналистов из Северной Европы предполагает, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Прямого утверждения о возможной причастности России к взрывам расследование не содержит - журналисты лишь задают вопрос: что там могли делать эти корабли перед взрывами?

    Ну мы типо сделали вброс, а тупоголовое сообщество подхватит и схавает))))

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  12. superperez101 03.05.2023 13:08 # superperez101
    квадратненько-головый ты где
    выползай мартышка

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  13. bushwacka 03.05.2023 13:05 # bushwacka
    Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая по 5 июня. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕК.

    Ещё не вечер и это только начало.. Охуенно будет, когда Украина вступит в ЕС)))

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  14. superperez101 03.05.2023 13:05 # superperez101
    абсолютно все ссут на проебалси

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  15. bangladesh 03.05.2023 13:04 # bangladesh
    всем похуй.

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