"Лидс" уволил Грасию и назначил Эллардайса
"Лидс" объявил о расставании со своим главным тренером Хави Грасией, назначив на его место Сэма Эллардайса.
Грасия продержался на "Элланд Роуд" только 10 недель, успев провести 12 матчей. Назначение Хави не помогло "Лидсу" отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги.
И вот теперь, когда "Лидсу" остается сыграть четыре матча до конца сезона, клуб решился на еще одну перестановку, пригласив на тренерский мостик опытнейшего Эллардайса.
Большой Сэм, находившийся без работы после своего расставания с "Вест Бромвичем" в мае 2021, дебютирует на новом месте в матче против "Манчестер Сити" в субботу.
Ассистировать 68-летнему Эллардайсу в "Лидсе" будет бывший наставник "МК Донс, "Чарльтона" и "Оксфорда" Карл Робинсон.
Добавим, накануне "Лидс" также уволил своего спортивного директора Виктора Орту.
03.05.2023 13:00
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Последние комментарии:
в пизду этого кейна, лучше лаутаро пусть берут
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https://chelseablues.ru/_nw/1011/82621802.jpg
чельзеблюс, астанавитесь)
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С последних двух могут зацепить очки.
Ну и мб украсть ничейку у касла.
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сити касл вест хем шпоры
х3, лидс выглядит обреченным
это будет чудо по сути, если лидс не вылетит, особенно зная насколько бездарна их оборона
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пхаххахаа ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
это пикча с новости на челсиблюз))))))))))))))))))))))
эти руснявые опарыши мало того что новости придумывают часто, они еще и такие токсик уебаны ахаххахахахахах просто зырьте
https://chelseablues.ru/_nw/1011/36316988.jpg
Источник: http://fapl.ru/posts/100146/?c=1
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Лошок пошёл на сделку))) ору
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Если ты не хочешь сражаться - будешь расстрелян... (с)
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Коммон Биг Сэм!
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Оруу
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Чпокнет Пепку в эту субботу...
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Незадолго до взрывов на "Северном потоке" там были российские корабли, выяснили журналисты.
Совместное расследование журналистов из Северной Европы предполагает, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Прямого утверждения о возможной причастности России к взрывам расследование не содержит - журналисты лишь задают вопрос: что там могли делать эти корабли перед взрывами?
Ну мы типо сделали вброс, а тупоголовое сообщество подхватит и схавает))))
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квадратненько-головый ты где
выползай мартышка
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Ещё не вечер и это только начало.. Охуенно будет, когда Украина вступит в ЕС)))
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абсолютно все ссут на проебалси
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всем похуй.
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