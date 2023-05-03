Матич пообещал вернуться в Премьер-Лигу тренером

Полузащитник "Ромы" Неманья Матич пообещал вернуться в Премьер-Лигу в качестве тренера.

Выступая за "Челси" и "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере, Матич выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии.



34-летний серб надеется, что этот опыт ему пригодится, когда в будущем он вернется в английский футбол.



"Я уже решил, что однажды стану тренером. Я получаю тренерскую лицензию, но в данный момент я очень сосредоточен на игре в футбол. Я хорошо себя чувствую, я свеж и думаю, что моих ног хватит еще на пару сезонов".



"Но я точно буду главным тренером в Премьер-Лиге", — сообщил Матич Sky Sports.