Матич пообещал вернуться в Премьер-Лигу тренером
Полузащитник "Ромы" Неманья Матич пообещал вернуться в Премьер-Лигу в качестве тренера.
Выступая за "Челси" и "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере, Матич выигрывал Премьер-Лигу и Кубок Англии.
34-летний серб надеется, что этот опыт ему пригодится, когда в будущем он вернется в английский футбол.
"Я уже решил, что однажды стану тренером. Я получаю тренерскую лицензию, но в данный момент я очень сосредоточен на игре в футбол. Я хорошо себя чувствую, я свеж и думаю, что моих ног хватит еще на пару сезонов".
"Но я точно буду главным тренером в Премьер-Лиге", — сообщил Матич Sky Sports.
03.05.2023 12:00
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