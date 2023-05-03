Гвардиола: "Холанд способен значительно прибавить"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его нападающий Эрлинг Холанд все еще способен значительно улучшить свою игру.

22-летний Холанд забил уже 50 голов за "Сити" в этом сезоне, включая 34 в Премьер-Лиге и 12 в Лиге Чемпионов.



Эрлинг стремительно приближается к установленному в 1927/98 рекорду Дикси Дина по количеству голов для игрока клуба высшего английского дивизиона в течение одного сезона, однако Гвардиола по-прежнему считает, что это не предел для его бомбардира.



"Я всегда говорил, что Эрлингу будет тяжело, если посмотреть, чего он уже достиг".



"Если он перестанет забивать так, как забивает сейчас, люди скажут: "О, с ним случилось что-то плохое". Однако он способен значительно улучшить свою игру".



"Я бы не сказал, что речь про игру в штрафной площади. Скорее, про игру в целом, в плане движений. Думаю, у него есть это чувство: "Достаточно ли этого?" Думаю, он обладает желанием стать более классным игроком".



"До тех пор, пока у него есть это, он может стать лучше".



"Я немного его знаю, и он такой боец, он так позитивен в своем мышлении. Он обладает этой невероятной, позитивной уверенностью в себе. Это не самоуверенность".



"Вот если бы он сказал, что я приду и в своем первом сезоне забью 50 голов, повторив рекорд легендарных Энди Коула и Алана Ширера, тогда это было бы самоуверенно", — цитирует Гвардиолу BBC.