Светская хроника за среду
"Аякс" назначил цену за Юрриена Тимбера. Микель Артета сможет потратить 200 миллионов фунтов летом. Жозе Моуриньо отказался вернуться в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Манчестер Юнайтед" определил три альтернативы нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну: Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта", Тэмми Абрахэм из "Ромы" и Лаутаро Мартинес из "Интера". (FourFourTwo)
"Аякс" потребует 44 миллиона фунтов за защитника Юрриена Тимбера, который интересен "Юнайтед" и "Ливерпулю". (Sky Sport Germany)
"Бавария" готова выслушать предложения насчет 31-летнего нападающего Садио Мане, которого сватают в "Челси". (90min)
Нападающий "Челси" Кай Хаверц вызывает интерес у "Баварии". (90min)
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич не интересен "Баварии". (Sky Sport Germany)
Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке выделит главному тренеру "канониров" Микелю Артете 200 млн. фунтов на летние трансферы. (Football Transfers)
"Тоттенхэм" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Eveninh Standard)
"Вест Хэм" начал поиски замены для полузащитника Деклана Райса. (Football Insider)
"Фулхэм" обсудит выкуп вингера "Лидса" Даниэля Джеймса после окончания аренды. (Football Insider)
"Бавария" не вступала в переговоры о покупке нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса. (Fabrizio Romano)
Другое
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо отверг запрос "Челси" насчет своего возвращения в лондонский клуб. (Corriere dello Sport)
Покинувший "Барселону" директор Матеу Алемани получил предложение о работе от "Астон Виллы". (Fabrizio Romano)
Спортивный директор "Лидса" Виктор Орта был уволен со своего поста после шести лет в клубе. (Sky Sports)
Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра получил перелом лодыжки, и теперь ему предстоит операция. (BBC)
Переход тренера Юлиана Нагельсманна в "Тоттенхэм" под вопросом из-за неопределенности, связанной с персоной спортивного директора "шпор". (The Telegraph)
В вингера "Челси" Михаила Мудрика посветили лазерной указкой во время матча против "Арсенала". (The Sun)
03.05.2023 10:00
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Холанд отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту
Клуб хотел улучшить условия договора футболиста, исключив опцию выкупа. Контракт игрока с «горожанами» действует до 2027-го, со следующего года будет действовать опция возможного выкупа норвежца за 200 миллионов евро. МС предлагал договор до 2028-го без опции выкупа, но с повышенным окладом и бонусом за голы — игрок отказался.
)) ору
(ответить)
В вингера "Челси" Михаила Мудрика посветили лазерной указкой во время матча против "Арсенала".
а в недоклуп чепси просто нассали, кеек)
(ответить)
03.05.2023 09:35 #
zheka000000
иоланочка считает себя большой шишкой, раз думает, что гаага ее коснется. пукаю
(ответить)
03.05.2023 09:41 # удалить
tyhonovecky
Просто обрати внимание как меняется риторика этих свинопидарасов, сначала Киев за три дня, вторая армия мира, возьмем Бахмут, всех победим итд..
Теперь сидят свинопидарасы и типа хихикают с контрнаступления, при этом получая прилеты по Питеру, беспилотники до москвы долетают, прилеты постоянные в приграничные города итд. Вердикт такой, мрази всё понимают и осознают прекрасно, скоро будут кричать путин Xyйло, мы против Войны))))))
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/100141/?c=1#c7771523
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03.05.2023 09:44 # удалить
ian
https://ibb.co/5vGGYK7
Проснулся и сразу скинул наркоту мотивационный пост
Ниву фоткать не стал, все её обсуждают и так
Всё ху.йня, а духу у тебя хватит, наркот, передвигаться так на бункере с перевертышами и спецами еще
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/100141/?c=1#c7771516
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Больше Ньюкасла.
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