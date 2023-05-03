Светская хроника за среду

"Аякс" назначил цену за Юрриена Тимбера. Микель Артета сможет потратить 200 миллионов фунтов летом. Жозе Моуриньо отказался вернуться в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" определил три альтернативы нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну: Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта", Тэмми Абрахэм из "Ромы" и Лаутаро Мартинес из "Интера". (FourFourTwo)



"Аякс" потребует 44 миллиона фунтов за защитника Юрриена Тимбера, который интересен "Юнайтед" и "Ливерпулю". (Sky Sport Germany)



"Бавария" готова выслушать предложения насчет 31-летнего нападающего Садио Мане, которого сватают в "Челси". (90min)



Нападающий "Челси" Кай Хаверц вызывает интерес у "Баварии". (90min)



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич не интересен "Баварии". (Sky Sport Germany)



Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке выделит главному тренеру "канониров" Микелю Артете 200 млн. фунтов на летние трансферы. (Football Transfers)



"Тоттенхэм" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Eveninh Standard)



"Вест Хэм" начал поиски замены для полузащитника Деклана Райса. (Football Insider)



"Фулхэм" обсудит выкуп вингера "Лидса" Даниэля Джеймса после окончания аренды. (Football Insider)



"Бавария" не вступала в переговоры о покупке нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса. (Fabrizio Romano)



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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо отверг запрос "Челси" насчет своего возвращения в лондонский клуб. (Corriere dello Sport)



Покинувший "Барселону" директор Матеу Алемани получил предложение о работе от "Астон Виллы". (Fabrizio Romano)



Спортивный директор "Лидса" Виктор Орта был уволен со своего поста после шести лет в клубе. (Sky Sports)



Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра получил перелом лодыжки, и теперь ему предстоит операция. (BBC)



Переход тренера Юлиана Нагельсманна в "Тоттенхэм" под вопросом из-за неопределенности, связанной с персоной спортивного директора "шпор". (The Telegraph)



В вингера "Челси" Михаила Мудрика посветили лазерной указкой во время матча против "Арсенала". (The Sun)