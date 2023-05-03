Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что "Эвертон" сможет избежать вылета из Премьер-Лиги.

В минувший понедельник "Эвертон" сыграл на выезде с "Лестером" вничью 2:2, оставшись на предпоследнем месте в таблице Премьер-Лиги.



Однако показанная командой Шона Дайча игра воодушевляет Каррагера. Джейми чувствует, что с таким футболом его бывший клуб сможет спастись.



"Это важное очко для "Эвертона", но также стоит сказать об игре. Думаю, они провели матч выдающимся образом. Да, "Лестер" имел шанс сделать счет 3:1, но реакция фанатов говорит, насколько хорошо играл "Эвертон".



"Они значительно прибавили, и с течением матча ты чувствовал, что, если кто и вырвет победу, то это будет "Эвертон".



"Они были гораздо лучше соперника, и я думаю, игра "Эвертона" встревожит "Лидс" и "Ноттингем Форест". Если "Эвертон" сможет продолжить в том же духе, они избегут вылета", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.