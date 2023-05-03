Лэмпард: "Против нас было слишком приятно играть"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его команда была "слишком приятным соперником" в проигранном матче против "Арсенала" (3:1).

"Челси" выглядел совершенно беззубо в начале матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" во вторник вечером, проиграв первый тайм со счетом 3:0.



И хотя во втором тайме "синие" чуть прибавили и даже забили один гол, Лэмпард был вынужден признать, что в первые 45 минут было упущено слишком многое.



"Наша игра в первом тайме никуда не годится. Против нас было слишком приятно играть, мы были слишком пассивны. Оборонительная линия не выдвигалась навстречу, давая сопернику слишком много пространства".



"При владении мячом нам не удавалось преодолеть их прессинг. Мы делали все, чтобы против нас было приятно играть. Во втором тайме мы прибавили, но к тому времени с результатом уже более-менее все было ясно".



"Челси" добился больших успехов на внутренней арене за последние 20 лет, а также побеждал в Лиге Чемпионов. В данный момент мы не в этом положении".



"Мы не можем измениться за одну ночь, но лучше нам поспешить, потому что на выходных нас ждет следующий матч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.