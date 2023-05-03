Эллардайс сможет заработать до 3 млн. фунтов в "Лидсе"

Сэм Эллардайс сможет заработать до 3 миллионов фунтов, возглавив "Лидс" на остаток этого сезона.

Ожидается, что уже сегодня Эллардайс сместит Хави Грасию на посту главного тренера "Лидса", которому до окончания этого сезона остается сыграть четыре матча.



"Лидс" решился на смену рулевого так поздно, потому что на кону стоит прописка клуба в Премьер-Лиге. "Белые" надеются, что опыт Большого Сэма поможет в решении этой задачи.



По информации The Times, за эти четыре матча Эллардайс гарантированно получит 500,000 фунтов в неделю, но если "Лидс" останется в Премьер-Лиге, Сэм получит роскошный бонус в 2.5 млн. фунтов.