Артета призвал игроков "Арсенала" наслаждаться возвращением на первое место

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих игроков наслаждаться возвращением на вершину Премьер-Лиги.

Победа 3:1 над "Челси" во вторник вечером позволила "Арсеналу" вернуть лидерство в Премьер-Лиге. Артета понимает, что это, возможно, временно, потому что "Манчестер Сити" сыграл на два матча меньше, однако Микель призывает подопечных наслаждаться моментом.



"Мы разговаривали с игроками об этом. Остается четыре матча. Прямо сейчас мы на вершине, и давайте посмотрим, что случится дальше".



"Мы лишь можем побеждать в своих матчах и играть как можно лучше. Это единственное, что мы контролируем, и именно это мы пытаемся делать".



"Нельзя опускать руки. Мы должны чувствовать, проникнуться и наслаждаться возможностью быть на вершине после 10 месяцев борьбы против такого соперника (как "Сити")".



"Мы должны выжать максимум из того, что можем. Ничто не сравнится с ощущением, когда ты заходишь в раздевалку и чувствуешь эту энергию в такого рода момент", — цитирует Артету Evening Standard.