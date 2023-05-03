"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
"Арсенал" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, переиграв дома "Челси" со счетом 3:1.
Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 4:1 от "Манчестер Сити" тремя перестановками в стартовом составе, оказав доверие Якубу Киверу, Жоржиньо и Леандро Троссарду, которые вышли вместо Роба Холдинга, Томаса Партея и Габриэля Мартинелли.
Впервые с 6 ноября в стартовом составе "синих" появился Пьер-Эмерик Обамеянг. Он и Нони Мадуэке заменили Конора Галлахера и Трево Чалобу.
Уже в самом начале матча у ворот "Челси" возник опасный момент. Сесар Аспиликуэта неудачно скинул мяч головой назад, и Гранит Джака уже готовился поразить цель, однако Кепа Аррисабалага бросился в ноги сопернику и заблокировал удар.
"Арсенал" продолжил оказывать давление и на 18-й минуте открыл счет. Джака с левого фланга сделал передачу низом в центр штрафной, а Мартин Эдегор нанес классный удар с касанием перекладины — 1:0.
Гости впервые ответили на 25-й минуте, когда Бен Чилуэлл ворвался в штрафную по левому краю и пробил, однако голкипер хозяев Аарон Рамсдейл совершил отличный сейв в прыжке.
Показав раз зубы, "синие" пропустили второй гол на 31-й минуте. Все тот же Эдегор пробил в касание из района 11-метровой отметки после прострела с левого фланга от Троссарда — 2:0.
На 34-й минуте счет стал разгромным. Габриэль Жезус поразил ближний угол ворот из пределов вратарской площади при попустительстве защитников "Челси" — 3:0.
В остатке первого тайма гости не показывали никаких признаков жизни, да и за время перерыва не смогли прийти в себя.
Вскоре после начала второго тайма Тиаго Силва вынес мяч с линии ворот "Челси", а Кепа Аррисабалага спас свою команду после удара Джаки. Затем пару моментов имел Букайо Сака, в первом случае не сумев пробить голкипера, а во втором слегка не попал в створ.
Чудом избежав четвертого пропущенного гола, на 65-й минуте гости неожиданно размочили счет. Матео Ковачич забросил мяч в штрафную, а Мадуэке продемонстрировал свою технику и пробил с отскоком от газона — 3:1.
"Синие" воодушевились после гола Мадуэке и принялись большими силами ходить вперед, но их атаки не приводили к опасным моментам.
В концовке "Арсенал" был вынужден сосредоточиться на обороне, хотя на 84-й минуте Эдегор имел шанс на хет-трик, не сумев пробить Кепу. Счет уже не изменился.
"Челси" довольно обнадеживающим образом действовал после гола Мадуэке, но было уже слишком поздно, а дефицит в счете был слишком большим. В целом победа "Арсенала" не вызывает вопросов.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
03.05.2023 00:00
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Последние комментарии:
Какульси, готовы к вылету в шип?
(ответить)
Дайте постоянный контракт Лэмпсу! Он скоро оттолкнется от дна.
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бедные защитники в следеющем сезоне против Мудрика. Миша аналог молодго Бэйла + его будет тренировать Поккетино , аруууу не могу. Бэн Уйт заранее сел на задницу ))))))))))
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Могли бы и больше усилий приложить, соперник позволял громить, унижать и даже обоссывать, но в этот раз решили пожалеть своих сучек.
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ЧЛЕНСИ88 куку тыгде????
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Самое время достать из широких штанов прогнозы местного Нострадамуса)
01.04.2023 21:41 #
thegodfather
итак пошаговая инструкция императорам :
1) нагнуть лузерку на мосту, чисто принцип
2) пройти реал на классе, уверенно и спокойно
3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
4) на изи оформить ЛЧ.
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Щельси88, теперь ты сучка гуннеров!! Снимай штаны!))
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Променяли Гарри Поттера на сутулую псину, удел которой - клубы из ЧШ.
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все задачи на концовку сезона удачно слиты
даже задача поднасрать пососенала и та слита, а это уже позор сам по себе не наклычить ггшечек...
мда братишки, такого от императорси я честно говоря не ожидал...
следующие 2 матча с борнмутом и форест решающие.
ВЕРИМ В ИМПЕРАТОРСИ, все силы на сохранение прописки в АПЛ
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Чемпики.
Астерина распидарасило всё-таки
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Ман Сити против Челси - жесть!
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Мудрик на Хита Леджера похож
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ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУ позорные ггшки даже не смогли разгромить ПОЗОРСИ ахахаххаха ну какой бля чемпик ОРУУУУУУУ
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Эх Челси Челси
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Арсенал с победой, Челси удачи
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КОРОЛИ!!!
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Императоры подвала!
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