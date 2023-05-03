"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

"Арсенал" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, переиграв дома "Челси" со счетом 3:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 4:1 от "Манчестер Сити" тремя перестановками в стартовом составе, оказав доверие Якубу Киверу, Жоржиньо и Леандро Троссарду, которые вышли вместо Роба Холдинга, Томаса Партея и Габриэля Мартинелли.



Впервые с 6 ноября в стартовом составе "синих" появился Пьер-Эмерик Обамеянг. Он и Нони Мадуэке заменили Конора Галлахера и Трево Чалобу.



Уже в самом начале матча у ворот "Челси" возник опасный момент. Сесар Аспиликуэта неудачно скинул мяч головой назад, и Гранит Джака уже готовился поразить цель, однако Кепа Аррисабалага бросился в ноги сопернику и заблокировал удар.



"Арсенал" продолжил оказывать давление и на 18-й минуте открыл счет. Джака с левого фланга сделал передачу низом в центр штрафной, а Мартин Эдегор нанес классный удар с касанием перекладины — 1:0.



Гости впервые ответили на 25-й минуте, когда Бен Чилуэлл ворвался в штрафную по левому краю и пробил, однако голкипер хозяев Аарон Рамсдейл совершил отличный сейв в прыжке.



Показав раз зубы, "синие" пропустили второй гол на 31-й минуте. Все тот же Эдегор пробил в касание из района 11-метровой отметки после прострела с левого фланга от Троссарда — 2:0.



На 34-й минуте счет стал разгромным. Габриэль Жезус поразил ближний угол ворот из пределов вратарской площади при попустительстве защитников "Челси" — 3:0.



В остатке первого тайма гости не показывали никаких признаков жизни, да и за время перерыва не смогли прийти в себя.



Вскоре после начала второго тайма Тиаго Силва вынес мяч с линии ворот "Челси", а Кепа Аррисабалага спас свою команду после удара Джаки. Затем пару моментов имел Букайо Сака, в первом случае не сумев пробить голкипера, а во втором слегка не попал в створ.



Чудом избежав четвертого пропущенного гола, на 65-й минуте гости неожиданно размочили счет. Матео Ковачич забросил мяч в штрафную, а Мадуэке продемонстрировал свою технику и пробил с отскоком от газона — 3:1.



"Синие" воодушевились после гола Мадуэке и принялись большими силами ходить вперед, но их атаки не приводили к опасным моментам.



В концовке "Арсенал" был вынужден сосредоточиться на обороне, хотя на 84-й минуте Эдегор имел шанс на хет-трик, не сумев пробить Кепу. Счет уже не изменился.



"Челси" довольно обнадеживающим образом действовал после гола Мадуэке, но было уже слишком поздно, а дефицит в счете был слишком большим. В целом победа "Арсенала" не вызывает вопросов.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче