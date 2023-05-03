"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Мартин Эдегор "Арсенал" одержал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, переиграв дома "Челси" со счетом 3:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 4:1 от "Манчестер Сити" тремя перестановками в стартовом составе, оказав доверие Якубу Киверу, Жоржиньо и Леандро Троссарду, которые вышли вместо Роба Холдинга, Томаса Партея и Габриэля Мартинелли.

Впервые с 6 ноября в стартовом составе "синих" появился Пьер-Эмерик Обамеянг. Он и Нони Мадуэке заменили Конора Галлахера и Трево Чалобу.

Уже в самом начале матча у ворот "Челси" возник опасный момент. Сесар Аспиликуэта неудачно скинул мяч головой назад, и Гранит Джака уже готовился поразить цель, однако Кепа Аррисабалага бросился в ноги сопернику и заблокировал удар.

"Арсенал" продолжил оказывать давление и на 18-й минуте открыл счет. Джака с левого фланга сделал передачу низом в центр штрафной, а Мартин Эдегор нанес классный удар с касанием перекладины — 1:0.

Гости впервые ответили на 25-й минуте, когда Бен Чилуэлл ворвался в штрафную по левому краю и пробил, однако голкипер хозяев Аарон Рамсдейл совершил отличный сейв в прыжке.

Показав раз зубы, "синие" пропустили второй гол на 31-й минуте. Все тот же Эдегор пробил в касание из района 11-метровой отметки после прострела с левого фланга от Троссарда — 2:0.

На 34-й минуте счет стал разгромным. Габриэль Жезус поразил ближний угол ворот из пределов вратарской площади при попустительстве защитников "Челси" — 3:0.

В остатке первого тайма гости не показывали никаких признаков жизни, да и за время перерыва не смогли прийти в себя.

Вскоре после начала второго тайма Тиаго Силва вынес мяч с линии ворот "Челси", а Кепа Аррисабалага спас свою команду после удара Джаки. Затем пару моментов имел Букайо Сака, в первом случае не сумев пробить голкипера, а во втором слегка не попал в створ.

Чудом избежав четвертого пропущенного гола, на 65-й минуте гости неожиданно размочили счет. Матео Ковачич забросил мяч в штрафную, а Мадуэке продемонстрировал свою технику и пробил с отскоком от газона — 3:1.

"Синие" воодушевились после гола Мадуэке и принялись большими силами ходить вперед, но их атаки не приводили к опасным моментам.

В концовке "Арсенал" был вынужден сосредоточиться на обороне, хотя на 84-й минуте Эдегор имел шанс на хет-трик, не сумев пробить Кепу. Счет уже не изменился.

"Челси" довольно обнадеживающим образом действовал после гола Мадуэке, но было уже слишком поздно, а дефицит в счете был слишком большим. В целом победа "Арсенала" не вызывает вопросов.

"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 03.05.2023 00:07 # dexter
    Какульси, готовы к вылету в шип?

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  2. brown-ale 03.05.2023 00:05 # brown-ale
    Дайте постоянный контракт Лэмпсу! Он скоро оттолкнется от дна.

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  3. gjchancel 03.05.2023 00:04 # gjchancel
    бедные защитники в следеющем сезоне против Мудрика. Миша аналог молодго Бэйла + его будет тренировать Поккетино , аруууу не могу. Бэн Уйт заранее сел на задницу ))))))))))

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  4. redwhitegun 03.05.2023 00:04 # redwhitegun
    Могли бы и больше усилий приложить, соперник позволял громить, унижать и даже обоссывать, но в этот раз решили пожалеть своих сучек.

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  5. arsenal2222 03.05.2023 00:04 # arsenal2222
    ЧЛЕНСИ88 куку тыгде????

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  6. takernotagiver 03.05.2023 00:04 # takernotagiver
    Самое время достать из широких штанов прогнозы местного Нострадамуса)

    01.04.2023 21:41 #
    thegodfather

    итак пошаговая инструкция императорам :
    1) нагнуть лузерку на мосту, чисто принцип
    2) пройти реал на классе, уверенно и спокойно
    3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
    4) на изи оформить ЛЧ.

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  7. ivan-tns 03.05.2023 00:02 # ivan-tns
    Щельси88, теперь ты сучка гуннеров!! Снимай штаны!))

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  8. dexter 03.05.2023 00:02 # dexter
    Променяли Гарри Поттера на сутулую псину, удел которой - клубы из ЧШ.

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  9. thegodfather 03.05.2023 00:02 # thegodfather
    все задачи на концовку сезона удачно слиты
    даже задача поднасрать пососенала и та слита, а это уже позор сам по себе не наклычить ггшечек...

    мда братишки, такого от императорси я честно говоря не ожидал...
    следующие 2 матча с борнмутом и форест решающие.
    ВЕРИМ В ИМПЕРАТОРСИ, все силы на сохранение прописки в АПЛ

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  10. kukuruzko 03.05.2023 00:02 # kukuruzko
    Чемпики.
    Астерина распидарасило всё-таки

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  11. sisyazavr 03.05.2023 00:02 # sisyazavr
    Ман Сити против Челси - жесть!

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  12. alexomck 03.05.2023 00:01 # alexomck
    Мудрик на Хита Леджера похож

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  13. thegodfather 03.05.2023 00:01 # thegodfather
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУ позорные ггшки даже не смогли разгромить ПОЗОРСИ ахахаххаха ну какой бля чемпик ОРУУУУУУУ

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  14. skydreams 03.05.2023 00:01 # skydreams
    Эх Челси Челси

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  15. sisyazavr 03.05.2023 00:01 # sisyazavr
    Арсенал с победой, Челси удачи

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  16. slash-lfc 03.05.2023 00:00 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  17. superglor 03.05.2023 00:00 # superglor
    Императоры подвала!

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