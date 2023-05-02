Шейх Джассим готов вложить 800 млн. фунтов в инфраструктуру МЮ

Катарский шейх Джассим, претендующий на покупку "Манчестер Юнайтед", взял на себя обязательство дополнительно вложить 1 миллиард долларов (800 млн. фунтов) собственных средств в инфраструктуру "красных дьяволов".

Напомним, третье и финальное предложение шейха Джассима, направленное на прошлое неделе, составило свыше 5 млрд. фунтов.



Шейх Джассим хочет приобрести "Юнайтед" целиком, а также инвесторы из Катара готовы дополнительно вложить упомянутые 800 млн. фунтов в модернизацию тренировочной базы в Каррингтоне и стадиона "Олд Траффорд".



Тем не менее, в данный момент фаворитом на покупку "Юнайтед" считается сэр Джим Рэтклифф, чье предложение исходит из более высокой оценки стоимости клуба.



Нюанс в том, что Рэтклифф претендует только на 69 процентов акций, принадлежащих Глэйзерам, и готов оставить братьев Аврама и Джоэла с их долей в районе 20 процентов в качестве миноритариев.