Хаверц считает, что "Челси" помешало обилие январских новичков

Нападающий "Челси" Кай Хаверц считает, что прогресс его команды был нарушен обилием пришедших в январе новичков.

Основательно обновив свой состав еще прошлым летом, в январе "Челси" продолжил в том же духе. "Синие" совершили ряд крупных приобретений вроде Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.



По мнению Хаверца, это стало важным фактором, почему "Челси" провалил сезон и сейчас находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



"Зимой к нам пришло много новых игроков, которым прежде всего нужно освоиться у нас, чтобы они могли показывать свое мастерство".



"Конечно, легко искать оправдания. Я никого не виню в чем-либо. В конце концов все мы являемся профессиональными футболистами, которые должны выигрывать матчи".



"Сейчас нас прижали спиной к стенке, и наше положение в таблице не очень хорошее. Нам просто нужно как можно лучше провести заключительные шесть матчей", — сообщил Хаверц Sky Germany.