Хаверц считает, что "Челси" помешало обилие январских новичков

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц считает, что прогресс его команды был нарушен обилием пришедших в январе новичков.

Основательно обновив свой состав еще прошлым летом, в январе "Челси" продолжил в том же духе. "Синие" совершили ряд крупных приобретений вроде Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.

По мнению Хаверца, это стало важным фактором, почему "Челси" провалил сезон и сейчас находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

"Зимой к нам пришло много новых игроков, которым прежде всего нужно освоиться у нас, чтобы они могли показывать свое мастерство".

"Конечно, легко искать оправдания. Я никого не виню в чем-либо. В конце концов все мы являемся профессиональными футболистами, которые должны выигрывать матчи".

"Сейчас нас прижали спиной к стенке, и наше положение в таблице не очень хорошее. Нам просто нужно как можно лучше провести заключительные шесть матчей", — сообщил Хаверц Sky Germany.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2023 22:00

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