FA предъявила обвинения Клоппу насчет его комментариев о Тирни
Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу были предъявлены обвинения насчет комментариев о рефери Поле Тирни после матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Напомним, после эмоциональной победы 4:3 в минувшее воскресенье Клопп заявил, что Тирни предвзят к "Ливерпулю".
Возмущение Клоппа было вызвано тем, что Тирни зафиксировал легкий фол нападающего "красных" Мохамеда Салаха на Бене Дэвисе, после чего "шпоры" сделали счет 3:3 в компенсированное время.
Теперь у Клоппа есть время до пятницы, 5 мая, чтобы объяснить FA свои высказывания насчет Тирни. Демонстративное празднование Юргеном победного голы Диогу Жоты перед четвертым арбитром осталось без реакции со стороны Ассоциации.
02.05.2023 21:00
Просмотров: 577
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КНЯЗИ!!!
(ответить)
История Тирни и Клоппа https://www.90min.com/posts/jurgen-klopp-vs-paul-tierney-history-liverpool-manager-premier-league-referee
(ответить)
Девис держал Салаха за майку. Фолил Девис!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий