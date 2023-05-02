FA предъявила обвинения Клоппу насчет его комментариев о Тирни

Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу были предъявлены обвинения насчет комментариев о рефери Поле Тирни после матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, после эмоциональной победы 4:3 в минувшее воскресенье Клопп заявил, что Тирни предвзят к "Ливерпулю".



Возмущение Клоппа было вызвано тем, что Тирни зафиксировал легкий фол нападающего "красных" Мохамеда Салаха на Бене Дэвисе, после чего "шпоры" сделали счет 3:3 в компенсированное время.



Теперь у Клоппа есть время до пятницы, 5 мая, чтобы объяснить FA свои высказывания насчет Тирни. Демонстративное празднование Юргеном победного голы Диогу Жоты перед четвертым арбитром осталось без реакции со стороны Ассоциации.