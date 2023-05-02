Гвардиола удивлен результативностью Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что удивлен результативностью своего нападающего Эрлинга Холанда в этом сезоне.

В минувшее воскресенье против "Фулхэма" Холанд забил свой 50-й гол за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Также Холанд повторил рекорд Алана Ширера и Энди Коула по количеству голов за один сезон Премьер-Лиги — 34. Гвардиола честно признается, что для него это сюрприз.



"Это сюрприз для всех нас, хотя, возможно, не для него, потому что он делал то же самое в другой лиге. Он делает это на благо команды".



"Конечно, это хорошо для него и для команды. Это хороший знак, что у него есть возможность побить столь важный рекорд, державшийся так долго. Все они будут однажды побиты. Я практически уверен, что он забьет больше в остатке сезона Премьер-Лиги", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.