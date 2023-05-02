Клопп "всегда знал", что Трент может играть полузащитника

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что всегда был уверен в способности Трента Александер-Арнольда играть полузащитника.

В пяти последних матча Клопп использовал Александер-Арнольда в качестве центрального полузащитника. В результат "Ливерпуль" значительно прибавил, а сам Трент отдал шесть результативных передач.



Клопп чувствует, что это тактическое изменение стало "глотком свежего воздуха" для его команды. Юрген не сомневался, что 24-летний англичанин справится с этой ролью.



"Мы всегда знали, что он обладает потенциалом для этого. Но чтобы играть в этой роли, это зависит не от игрока. Вся система должна быть подходящей. Ты должен создать условия для этого. Нужно отрабатывать это на тренировках".



"Настоящая причина того, что мы прибавили, заключается в оборонительной игры в целом. В моменты, когда мы обороняемся хорошо, Трент может выдвигаться в другие зоны. Но это также помогло Фабиньо — вы можете видеть, как он расцвел сейчас. Коди Гакпо — идеальный игрок для центральный зоны. Каждый подстроился под эти изменения. Это как глоток свежего воздуха", — сообщил Клопп Sky Sports.



