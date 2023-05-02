Клопп жалеет о своем поведении в матче против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что жалеет о своей стычке с арбитрами во время матча против "Тоттенхэма".

Согласно слухам, Клоппа могут наказать продолжительной дисквалификацией за то, что он усомнился в непредвзятости рефери Пола Тирни и демонстративно отпраздновал победный гол перед четвертым арбитром в минувшее воскресенье.



Клопп признает, что дал волю эмоциям в тот момент. Юргену жаль, что все говорят о его поведении вместо того, чтобы обсуждать яркую победу "Ливерпуля" со счетом 4:3.



"Вся эта ситуация совершенно не должна была возникнуть, вот и все. Она совершенно не должна была возникнуть, но возникла из-за эмоций и злости в тот момент".



"Поэтому я и отпраздновал так, как отпраздновал. Там была ситуация с фолом Мо (Салаха), хотя фола не было. После фола был назначен штрафной, еще один штрафной, и соперник забил гол, а минуту спустя забиваем мы".



"Ты должен просто радоваться, что забил гол, но я лишь был зол. Я не сказал ничего плохо, я прокричал: "Без тебя, без тебя". Хотя это даже не имело особого смысла".



"У меня не было умысла атаковать четвертого арбитра. Затем ко мне подошел Пол Тирни, и я совершенно не ожидал красной карточки, я не чувствовал, что это было бы правильным. Я ожидал желтой карточки, а он сказал мне: "На мой взгляд, это красная, но поскольку это он (четвертый арбитр), покажу тебе желтую". И он показал мне желтую карточку, улыбнувшись в лицо, вот и все".



"За что меня было удалять? Я просто постоял там и затем ушел. Я не нарочно открыл этот ящик Пандоры, начав обсуждать это, но затем я остановился".



"Мы выиграли матч со счетом 4:3 великолепным образом, но заголовки только насчет меня, и я жалею об этом. Это не было обязательно, и этого не должно было произойти".



"Я не имею понятия, что происходит сейчас. Мы пока ничего не слышали от FA, судейского корпуса или кого-либо", — цитирует Клоппа Sky Sports.