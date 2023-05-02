Матич: "МЮ будет сражаться за титул в следующем сезоне"

Полузащитник "Ромы" Неманья Матич ожидает, что в следующем сезоне его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" станет претендентом на титул.

Завершив прошлый сезон только на шестом месте в Премьер-Лиге, сейчас "Юнайтед" располагается в топ-4.



Матич доволен прогрессом "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге и ожидает, что в следующем сезоне "красные дьяволы" будут играть стабильнее, что позволит им замахнуться на титул.



"Мне нравится, как он (Тен Хаг ) хочет играть, мне нравится стиль игры "Юнайтед". У них были некоторые взлеты и падения, и это нормально для нового тренера. Но я рад тем, как они развиваются, и я думаю, в следующем сезоне они точно будут сражаться за титул", — сообщил Матич Sky Sports.