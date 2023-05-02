Почеттино встретился с владельцами "Челси" в Лос-Анджелесе

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино провел встречу с владельцами "Челси" в Лос-Анджелесе.

Минувший уикенд владельцы "Челси" Тодд Бели и Бехдад Эгбали провели в Соединенных Штатах, где как раз находится Почеттино.

Как сообщает Evening Standard, по итогам состоявшейся встречи Почеттино только приблизился к назначению в лондонском клубе. Примечательно, что переговоры Маурисио ведет сам и даже не имеет агента.

В данный момент стороны обсуждают структуру тренерского штаба Почеттино, а также влияние Маурисио на различные области, включая трансферы.

В любом случае Почеттино планирует приступить к работе уже летом — в остатке этого сезона "Челси" будет руководить временный тренер Фрэнк Лэмпард.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2023 15:00

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