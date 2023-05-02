Почеттино встретился с владельцами "Челси" в Лос-Анджелесе

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино провел встречу с владельцами "Челси" в Лос-Анджелесе.

Минувший уикенд владельцы "Челси" Тодд Бели и Бехдад Эгбали провели в Соединенных Штатах, где как раз находится Почеттино.



Как сообщает Evening Standard, по итогам состоявшейся встречи Почеттино только приблизился к назначению в лондонском клубе. Примечательно, что переговоры Маурисио ведет сам и даже не имеет агента.



В данный момент стороны обсуждают структуру тренерского штаба Почеттино, а также влияние Маурисио на различные области, включая трансферы.



В любом случае Почеттино планирует приступить к работе уже летом — в остатке этого сезона "Челси" будет руководить временный тренер Фрэнк Лэмпард.