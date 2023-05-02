Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу грозит продолжительная дисквалификация за свой конфликт с рефери Полом Тирни.

Напомним, у Клоппа случился конфликт с Тирни во время победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (4:3).



Победный гол Диогу Жоты на четвертой компенсированной минуте Клопп демонстративно отпраздновал перед лицом четвертого арбитра, позже объяснив это своей реакцией на поведение Тирни.



По словам Клоппа, Тирни предвзято настроен к "Ливерпулю". Также Юрген обвинил Пола, что тот сказал ему кое-что нехорошее, показывая желтую карточку, хотя судейский корпус это немедленно опроверг, прослушав аудио рефери.



В данный момент свое расследование в отношении Клоппа ведет FA, и Daily Mail утверждает, что Ассоциация собирается сурово наказать Юргена, заодно преподав всем урок, что подобное обращение с рефери недопустимо.



Ранее в этом сезоне Клопп уже отбыл одноматчевую дисквалификацию за то, что накричал на лайнсмена во время противостояния с "Манчестер Сити". На сей раз наказание должно быть строже.