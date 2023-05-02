Клоппу грозит продолжительная дисквалификация

Юрген Клопп Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу грозит продолжительная дисквалификация за свой конфликт с рефери Полом Тирни.

Напомним, у Клоппа случился конфликт с Тирни во время победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (4:3).

Победный гол Диогу Жоты на четвертой компенсированной минуте Клопп демонстративно отпраздновал перед лицом четвертого арбитра, позже объяснив это своей реакцией на поведение Тирни.

По словам Клоппа, Тирни предвзято настроен к "Ливерпулю". Также Юрген обвинил Пола, что тот сказал ему кое-что нехорошее, показывая желтую карточку, хотя судейский корпус это немедленно опроверг, прослушав аудио рефери.

В данный момент свое расследование в отношении Клоппа ведет FA, и Daily Mail утверждает, что Ассоциация собирается сурово наказать Юргена, заодно преподав всем урок, что подобное обращение с рефери недопустимо.

Ранее в этом сезоне Клопп уже отбыл одноматчевую дисквалификацию за то, что накричал на лайнсмена во время противостояния с "Манчестер Сити". На сей раз наказание должно быть строже.


Метки FA, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тирни, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 02.05.2023 15:47 # sausage
    Блять, из 10 вопиющих ошибок дай бог за одну рефери как-нибудь накажут, отстранят на месяц от судейства. Тренеров же и игроков почём зря хуячат только за эмоции. О каком уважении к арбитрам может идти речь, когда всё в одностороннем порядке происходит? Робертсон простил арбитра, который ему локтём въехал. А мог бы и въебать в ответ, и никто его бы не простил и не свёл бы конфликт на нет, дискву вкатили бы, возможно и пожизненную. Пидары, что тут говорить.

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  2. gary47 02.05.2023 15:23 # gary47
    Есть еще вариант: ликвидировать никому не нужную должность четвертого арбитра. Какая от него польза? Слушать бесконечное нытье тренеров слева и справа. Посмотреть на бутсы выходящего на замену игрока?

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  3. bes-ter 02.05.2023 14:18 # bes-ter
    Че там по пенальти за удар в голову ногой? Нытик убогий

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  4. superperez101 02.05.2023 14:05 # superperez101
    ФА пидоры продажные

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