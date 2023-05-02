Хау уверен, что Гордон станет игроком топ-уровня для "Ньюкасла"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что нападающий Энтони Гордон станет игроком топ-уровня, выступая за "сорок".
В январе "Ньюкасл" заплатил "Эвертону" 45 миллионов фунтов ради приглашения Гордона, однако пока 22-летний англичанин не совершил ни одного результативного действия за свою команду.
В минувшее воскресенье против "Саутгемптона" Гордон только третий раз появился в стартовом составе "Ньюкасла", однако Хау не испытывает никаких сомнений насчет Энтони.
"Проблесками мы уже видели его невероятный потенциал. Как я уже говорил раньше, у меня нет сомнений, что он станет игроком топ-уровня для нас".
"Порой такие вещи требуют чуть больше времени, чтобы стать очевидными для каждого, но у меня нет сомнений", — цитирует Хау The Independent.
02.05.2023 13:00
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Будет хорош к осени.
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