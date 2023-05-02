"Лестер" ожидает интереса больших клубов к Барнсу

"Лестер" ожидает интереса больших клубов Премьер-Лиги к своему вингеру Харви Барнсу грядущим летом.

Ожидается, что грядущим летом "Лестер" попрощается со своим полузащитником Джеймсом Мэддисоном, однако "лисы" могут понести еще одну ощутимую потерю.



Речь идет о Барнсе, который был ключевой фигурой "Лестера" в период с 2019 по 2021 год, когда "лисы" дважды финишировали пятыми в Премьер-Лиге и завоевали Кубок Англии.



Даже в этом сезоне, провальном для "Лестера", 25-летний англичанин смог проявить себя, забив 10 голов в рамках Премьер-Лиги.



Daily Mail ожидает, что грядущим летом большие клубы Премьер-Лиги попытаются переманить Барнса, чей контракт истекает в 2025 году.



Год назад Барнсом интересовался "Ньюкасл", которому тогда была озвучена цена в 60 миллионов фунтов. На сей раз "Лестеру" будет сложно рассчитывать на такого рода компенсацию в случае своего вылета из Премьер-Лиги.