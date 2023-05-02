Фердинанд ожидает, что Фернандеш станет новым капитаном МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что полузащитник Бруну Фернандеш станет постоянным капитаном "красных дьяволов" со следующего сезона.

В данный момент капитаном "Юнайтед" все еще является защитник Харри Магуайр, но посколько он перестал быть игроком стартового состава в этом сезоне, чаще всего повязку носит именно Фернандеш.



В минувшее воскресенье Бруну проявил себя настоящим лидером, своим голом обеспечив "Юнайтед" победу 1:0 против набравшей ход "Астон Виллы". После этого матча 28-летний португалец утонул в комплиментах от Фердинанда.



"Мы прервали их 10-матчевую серию без поражений. Унаи Эмери творил чудеса, и кто взял и остановил его? Бруну. Сядь на место, Унаи. Вернись к реальности и знай свое место".



"Мы заслужили выиграть этот матч. Вы видели показатели результативности Бруну? Вау".



"Этот парень... Он проявляет себя выдающимся образом. Выступай он за "Арсенал", они бы, наверное, уже поставили ему статую близ "Эмирейтс", учитывая его показатели!"



"Станет ли Бруну капитаном в следующем году? Думаю, 100 процентов станет. С момента своего перехода он является самым эффективным игроком у нас".



"Он и так носит повязку, когда Магуайр не играет. Думаю, для него будет естественно стать капитаном в следующем сезоне", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.