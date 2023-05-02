34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник , 2 мая, поединком "Арсенала" и "Челси" завершится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не знает побед уже четыре матча Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 1 поражение) — при Микеле Артете лишь однажды серия была хуже (7 — с ноября по декабрь 2020). "Канониры" теряли очки в семи из 14 последних поединков чемпионата — против только трех в 19 предыдущих в этом сезоне.



"Челси" проиграл все пять матчей во всех турнирах после возвращения Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик. Свой единственных гол в семи последних поединках "синие" забили усилиями Конора Галлахера, хотя и при помощи рикошета.



"Арсенал" выиграл пять из шести последних встреч с "Челси" во всех турнирах, за исключением домашнего поражения 0:2 в Премьер-Лиге в августе 2021. "Канониры" могут впервые с 2003-2004 годов оформить три победы подряд против "синих" в чемпионате.



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба не успевает залечить свою спину вовремя. Продолжают отсутствовать и Такехиро Томиясу с Мохамедом Эльнени.



Нападающий "Челси" Кай Хаверц решил свои проблемы с коленом. Калиду Кулибали под вопросом. Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Армандо Бройя точно не сыграют.