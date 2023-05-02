Дину Хендерсону предстоит операция на бедре

Голкиперу Дину Хендерсону, принадлежащему "Манчестер Юнайтед", предстоит операция на бедре, из-за которой он даже может пропустить старт нового сезона.

Отказавшись от роли дублера Давида Де Хеа в "Юнайтед", на этот сезон Хендерсон отправился в аренду в "Ноттингем Форест", где обрел регулярную игровую практику.



Однако в матче против "Лестера" в середине января Хендерсон надорвал мышцу правого бедра. Изначально Дину отводили шесть недель на восстановление, но он отсутствует до сих пор.



Еще на прошлой неделе главный тренер "Форест" Стив Купер подтвердил, что Хендерсон уже не сыграет в этом сезоне, но ситуация может стать еще хуже для 26-летнего англичанина.



Daily Mail ожидает, что Хендерсон будет отправлен под нож хирурга, а реабилитация после операции растянется на три месяца.



При таком раскладе Хендерсон пропустит не только предсезонный период, но и, вероятно, старт новой кампании, что снижает шансы Дина стать первым номером "Юнайтед", даже если Де Хеа не останется в клубе.



Операция также может помешать Хендерсону уйти в другой клуб — ранее Дин дал ясно понять "красным дьяволам", что не собирается терять время даром, сидя на скамье запасных.