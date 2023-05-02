"Челси" рискует столкнуться с исходом работников своей академии
"Челси" рискует столкнуться с исходом работников своей академии, если клуб будет продавать доморощенных игроков грядущим летом.
В данный момент первая команда "Челси" насчитывает свыше трех десятков игроков, а также к распродаже футболистов "синих" подталкивает непростая ситуация с финансовым фейр-плей.
Наиболее ощутимой в этом отношении может стать потеря полузащитника Мейсона Маунта, который является одним из ярчайших продуктов академии "Челси" за последние годы.
Помимо Маунта, чей контракт истекает в следующем году, "Челси" может попрощаться с другими своими воспитанниками в лице Конора Галлахера, Каллума Хадсон-Одои, Трево Чалобы и Рубена Лофтус-Чика.
Как сообщает The Times, распродажа воспитанников может быть очень болезненно воспринята внутри клуба, ведь она фактически сведет на нет многолетнюю работу академии в Кобхэме.
Если владелец "Челси" Тодд Бели действительно решится избавиться от воспитанников, некоторые из сотрудников академии готовы уйти туда, где их работу будут ценить больше.
02.05.2023 08:00
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как оказалось Чалоба достаточно глуповатый защитник, не очень надёжный, Маунт же рискует пойти по стопам Алли, Баркли, Ремзи, Джонс, Санчо, Чемберлен и многие другие - "игроки одного-двух сезонов".
про Хадсона и Рубена говорить даже не о чем, Лофтус лет 10 в ранге "перспективный", Хадсон даже с позицией определиться не может, очередной сезон на лавке, уже в Байере, казалось бы.
Про Галлахера пока сказать нечего, вроде бы должен был бы играть лучше на фоне ухода Жоржиньо, на фоне ухода Баркли в прошлом году, травмы Канте, но почему то не смог показать себя, были возможности
может он где нибудь в Лидсе или Кристал выделяется и кажется не плохим игроком, но в Челси он выглядит беззубо, можно сказать играл в каждой игре в этом сезоне (29 раз появлялся на поле, не говоря уже о матчах в кубках и 8 матчах в ЛЧ, включая против Реала, Боруссии и Милана)....23 года, возможно есть смысл еще сезон подождать посмотреть
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