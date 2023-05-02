"Челси" рискует столкнуться с исходом работников своей академии, если клуб будет продавать доморощенных игроков грядущим летом.

В данный момент первая команда "Челси" насчитывает свыше трех десятков игроков, а также к распродаже футболистов "синих" подталкивает непростая ситуация с финансовым фейр-плей.



Наиболее ощутимой в этом отношении может стать потеря полузащитника Мейсона Маунта, который является одним из ярчайших продуктов академии "Челси" за последние годы.



Помимо Маунта, чей контракт истекает в следующем году, "Челси" может попрощаться с другими своими воспитанниками в лице Конора Галлахера, Каллума Хадсон-Одои, Трево Чалобы и Рубена Лофтус-Чика.



Как сообщает The Times, распродажа воспитанников может быть очень болезненно воспринята внутри клуба, ведь она фактически сведет на нет многолетнюю работу академии в Кобхэме.



Если владелец "Челси" Тодд Бели действительно решится избавиться от воспитанников, некоторые из сотрудников академии готовы уйти туда, где их работу будут ценить больше.