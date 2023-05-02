Эллардайс — ведущий кандидат на замену Грасии в "Лидсе"

Сэм Эллардайс был назван фаворитом на замену главному тренеру "Лидса" Хави Грасии.

В понедельник, на следующий день после поражения "Лидса" 4:1 от "Борнмута", стало известно, что владелец клуба с "Элланд Роуд" Андреа Радриццани задумывается о расставании с Грасией.



Грасия возглавил "Лидс" только 21 февраля и успел провести лишь 11 матчей, однако угроза вылета из Премьер-Лиги не позволяет "белым" быть терпеливыми с Хави.



По информации The Athletic, ведущим кандидатом на замену Грасии является Эллардайс, который находится без работы почти два года — после первого в своей тренерской карьере вылета из Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем" в мае 2021.



Эллардайс обладает колоссальным опытом, особенно в плане борьбы за выживание, и в "Лидсе" надеются, что это способно помочь команде в четырех заключительных матчах сезона.