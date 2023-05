Светская хроника за вторник

Мейсон Маунт — цель номер один "Ливерпуля" на лето. "Интер" готов продать Лаутаро Мартинеса в "Манчестер Юнайтед". "Челси" все ближе к назначению Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Оцениваемый в 80 миллионов фунтов полузащитник "Челси" Мейсон Маунт является целью номер один "Ливерпуля" на лето. (Daily Mail)



"Челси" и "Ливерпуль" интересуются 24-летним полузащитником "Монако" Юссуфом Фофана. (Daily Mail)



Первым новичком "Челси" при Маурисио Почеттино может стать нападающий "Баварии" Садио Мане. (Football Insider)



"Бавария" хочет полузащитника "Челси" Матео Ковачича. (Sport1)



"Челси" обсуждает обмен одного из своих игроков на голкипера "Интера" Андре Онана. (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" надеется опередить "Баварию" в борьбе за нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. (Sky Germany)



"Интер" готов продать нападающего Лаутаро Мартинеса в "Юнайтед" за 70 млн. фунтов. (Football Isider)



Скауты "Юнайтед" и ПСЖ просматривали нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма в матче против "Милана". (Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла" уверена в приобретении Абрахэма, несмотря на интерес к Тэмми со стороны больших клубов. (90min)



"Манчестер Сити" не будет мешать полузащитнику Бернарду Силве, если тот захочет уйти из клуба в конце сезона. (90min)



"Арсенал" и "Ювентус" проявляют интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе. (The Telegraph)



"Ньюкасл" следит за полузащитником "Ниццы" Хефреном Тюрамом. (Daily Mail)



"Вест Хэм" готов выслушать предложения насчет своего полузащитника Томаша Соучека. (Football Insider)



Другое



Наставник "Фейеноорда" Арне Слот стал серьезным претендентом на работу с "Тоттенхэмом". (ESPN)



"Челси" все ближе к назначению Маурисио Почеттино своим главным тренером. (90min)



Претендующий на покупку "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф попросил немедленно представить ему контроль над трансферами клуба. (The Telegraph)



"Астор Вилла" начала переговоры со своим нападающим Олли Уоткинсом о новом контракте. (The Athletic)