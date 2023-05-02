Артета — о поражении от "Сити": "То была хорошая проверка на реальность"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что разгром от "Манчестер Сити" стал "хорошей проверкой на реальность" для его команды.

На прошлой неделе "Арсенал" проиграл "Сити" со счетом 4:1 и отдал сопернику инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Артета признает, что его команда была глубоко расстроена этим поражением. Но в то же время этот результат слегка спустил "Арсенал" с небес на землю.



"Реальность такова, что мы были на вершине 247 дней. Я хочу, чтобы завтра был 248-й. Я хочу победить ("Челси") и снова оказаться на вершине".



"Мы все еще можем вернуть лидерство. Остается еще пять матчей. Нужно поддерживать этот огонь внутри себя".



"Мы все еще можем выиграть Премьер-Лигу. Остается еще пять матчей. Мы должны забыть то, что произошло на прошлой неделе. Нам потребовалось некоторое время, чтобы переварить случившееся на "Этихад". Но сейчас мы играем дома, это лондонское дерби, и мы должны исправиться".



"Все в клубе были расстроены. То был большой вечер, и мы не показали желаемой игры. Мы заслужили проиграть матч, и теперь мы должны двигаться дальше".



"То была хорошая проверка на реальность. В том плане, что соперник сыграл на более высоком уровне, а мы не смогли этому соответствовать. Но это все равно самая приятная часть сезона, и остается сыграть пять матчей", — цитирует Артету Daily Mail.