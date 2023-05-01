Лэмпард: "Теперь у "Арсенала" есть четкая индивидуальность"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его коллега Микель Артета придал "Арсеналу "четкую индивидуальность", и это может стать примером для "синих".

В преддверии матча против "Арсенала" во вторник вечером Лэмпард отметил, что теперь "канониры" обладают ярко выраженным стилем, чего не было в начале работы Артеты.



По мнению Лэмпарда, "Челси" есть чему поучиться у своих соседей, однако Фрэнк сразу предупреждает, что этот процесс может занять несколько лет.



"Реализовать свои задумки — это долгий процесс. Я помню, как противостоял Микелю на его ранней стадии".



"Иногда они играли в пять защитников, иногда — в четыре. Но теперь у них его четкая индивидуальность. Микель проделал большую работу над командой, а также совершил хорошие приобретения. Может ли мы сделать подобное? Да. Потребует ли это времени и хороших решений? Да, абсолютно. Но это осуществимо".



"В процессе этого к тренеру, игрокам и владельцам могут возникать вопросы, и это может занять два-три года. "Арсенал" — отличный пример, как сделать это хорошо", — цитирует Лэмпарда BBC.