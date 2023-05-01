"Вулверхэмптон" решает, предлагать ли новый контракт Диего Косте
"Вулверхэмптон" решает, предлагать ли нападающему Диего Косте новый однолетний контракт.
В сентябре Коста присоединился к "Вулверхэмптону" как свободный агент, с тех пор забив только один гол в 20 матчах Премьер-Лиги.
Однако Диего является крайне популярной фигурой в раздевалке, а главный тренер "волков" Хулен Лопетеги ценит опыт, лидерские качества и отношение к делу своего соотечественника.
Краткосрочный контракт Косты истекает в конце этого сезона, и вскоре клуб с "Молинью" должен решить, оставит ли 34-летнего испанца на следующую кампанию, сообщает Daily Mail.
Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" забил 29 голов — только "Эвертон" и "Саутгемптон" меньше.
01.05.2023 22:00
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Старый пес борозды не портит.
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В Челси этого топаря.
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