Лэмпард подтвердил, что Обамеянг может сыграть с "Арсеналом"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может сыграть против своего бывшего клуба "Арсенала" во вторник вечером.

Последний раз Обамеянг выходил в стартовом составе "Челси" еще в ноябре — как раз в дерби против"Арсенала".



Пьер-Эмерик был в опале у Грэма Поттера, предшественника Лэмпарда, однако Фрэнк не видит причин не доверять 33-летнему габонцу.



"Сыграет ли Обамеянг против "Арсенала"? Мы посмотрим. У меня есть Ауба, у меня есть Кай (Хаверц), у меня есть Давид Фофана. Конечно, я не собираюсь раскрывать состав команды прямо сейчас, но он здоров и готов".



"Может ли связь Обамеянга с "Арсеналом" повлиять на выбор состава? Не особо. Ну, возможно, потому что возвращение к бывшему клубу придает игрокам определенную мотивацию".



"В случае с Аубой я особо не вникал в это. Я выберу игрока на эту позицию, исходя из того, как они будут тренироваться и какой будет структура команды", — цитирует Лэмпарда talkSPORT.



Добавим, Обамеянг забил 92 гола в 163 матчах за "Арсенал" до своего ухода в "Барселону" в 2022 году.