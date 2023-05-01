Лэмпард подтвердил, что Обамеянг может сыграть с "Арсеналом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может сыграть против своего бывшего клуба "Арсенала" во вторник вечером.

Последний раз Обамеянг выходил в стартовом составе "Челси" еще в ноябре — как раз в дерби против"Арсенала".

Пьер-Эмерик был в опале у Грэма Поттера, предшественника Лэмпарда, однако Фрэнк не видит причин не доверять 33-летнему габонцу.

"Сыграет ли Обамеянг против "Арсенала"? Мы посмотрим. У меня есть Ауба, у меня есть Кай (Хаверц), у меня есть Давид Фофана. Конечно, я не собираюсь раскрывать состав команды прямо сейчас, но он здоров и готов".

"Может ли связь Обамеянга с "Арсеналом" повлиять на выбор состава? Не особо. Ну, возможно, потому что возвращение к бывшему клубу придает игрокам определенную мотивацию".

"В случае с Аубой я особо не вникал в это. Я выберу игрока на эту позицию, исходя из того, как они будут тренироваться и какой будет структура команды", — цитирует Лэмпарда talkSPORT.

Добавим, Обамеянг забил 92 гола в 163 матчах за "Арсенал" до своего ухода в "Барселону" в 2022 году.


Метки Арсенал, Лэмпард, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2023 21:00

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  1. chelseaaaa 01.05.2023 21:12 # chelseaaaa
    Не дай бог выпустит трех нападающих... С защитой надо поработать лучше, самая слабая сторона Лэмпарда, не умение выстраивать оборонительную игру.

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