"Арсенал" задумывается о покупке Гехи

"Арсенал" задумывается о приобретении защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Последние полтора месяца "Арсенал" был вынужден обходиться без Вильяма Салиба, потеря которого с травмой спины имела катастрофические последствия для "канониров", утративших лидерство в Премьер-Лиге.



По информации Daily Mail, главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается укрепить центр обороны грядущим летом, присмотрев на эту роль 22-летнего Гехи.



Гехи является ключевым игроком "Пэлас" в этом сезоне и несколько раз даже надевал капитанскую повязку. Ожидается, что "орлы" потребуют гораздо больше тех 18 миллионов фунтов, за которые Марк был куплен у "Челси" в 2021 году.



Гехи также находится на радаре у "Тоттенхэма", однако "шпоры" до сих пор не определились с новым главным тренером и, вероятно, не сыграют в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.