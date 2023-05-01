МЮ рассматривает Ливаковича на роль дублера для Де Хеа

Доминик Ливакович "Манчестер Юнайтед" рассматривает голкипера загребского "Динамо" Доминика Ливаковича на роль дублера для Давида Де Хеа.

"Юнайтед" по-прежнему надеется преодолеть существующие разногласия и продлить истекающий в конце этого сезона контракт своего первого номера Де Хеа. Однако вопрос с резервным голкипером тоже актуален.

Дело в том, что Джек Батленд находится в "Юнайтед" только на правах аренды и в конце сезона вернется в "Кристал Пэлас", а Дин Хендерсон, на этот сезон отправленный в командировку в "Ноттингем Форест", не хочет сидеть на скамейке запасных.

Как сообщает Daily Mail, дублером Де Хеа в следующем сезоне может стать Ливакович, которого скауты "Юнайтед" просматривали в минувшее воскресенье, когда загребское "Динамо" сыграло без голов с "Хайдуком".

28-летний Ливакович, который является первым номером в сборной Хорватии, оценивается в 10 миллионов фунтов.

Как и Давид, Доминик хорош при игре на линии ворот, но не лучшим образом действует с мячом в ногах.


Метки Динамо Загреб, Ливакович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 01.05.2023 19:13 # chelsea88
    Как бы этот "дублёр" не выбил дегея из основы.

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  2. narcot 01.05.2023 19:11 # narcot
    Пздц, ещё терпеть это испанское недоразумение

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