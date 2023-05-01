МЮ рассматривает Ливаковича на роль дублера для Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" рассматривает голкипера загребского "Динамо" Доминика Ливаковича на роль дублера для Давида Де Хеа.

"Юнайтед" по-прежнему надеется преодолеть существующие разногласия и продлить истекающий в конце этого сезона контракт своего первого номера Де Хеа. Однако вопрос с резервным голкипером тоже актуален.



Дело в том, что Джек Батленд находится в "Юнайтед" только на правах аренды и в конце сезона вернется в "Кристал Пэлас", а Дин Хендерсон, на этот сезон отправленный в командировку в "Ноттингем Форест", не хочет сидеть на скамейке запасных.



Как сообщает Daily Mail, дублером Де Хеа в следующем сезоне может стать Ливакович, которого скауты "Юнайтед" просматривали в минувшее воскресенье, когда загребское "Динамо" сыграло без голов с "Хайдуком".



28-летний Ливакович, который является первым номером в сборной Хорватии, оценивается в 10 миллионов фунтов.



Как и Давид, Доминик хорош при игре на линии ворот, но не лучшим образом действует с мячом в ногах.