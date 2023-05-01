Артета уверен в приобретении Райса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

На днях в прессе появились слухи, что "Арсенал" может отказаться от дорогостоящего трансфера Райса ради приглашения Мейсона Маунта, который может быть доступен по сниженной цене из-за истекающего в следующем году контракта с "Челси".



Однако Daily Mirror утверждает, что Райс остается целью номер один "Арсенала" по укреплению центра поля, и Артета уверен, что сможет убедить Деклана присоединиться к "канонирам".



Как только этот сезон завершится, "Арсенал" собирается сразу же сделать официальный запрос насчет приобретения Райса. Также Артета намерен лично поговорить с 24-летним игроком сборной Англии.



Не сумев заполучить Мойсеса Кайседо и Михаила Мудрика в январе, "Арсенал" сберег солидную сумму денег, которые теперь собирается потратить на Райса.