Артета уверен в приобретении Райса

Деклан Райс и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

На днях в прессе появились слухи, что "Арсенал" может отказаться от дорогостоящего трансфера Райса ради приглашения Мейсона Маунта, который может быть доступен по сниженной цене из-за истекающего в следующем году контракта с "Челси".

Однако Daily Mirror утверждает, что Райс остается целью номер один "Арсенала" по укреплению центра поля, и Артета уверен, что сможет убедить Деклана присоединиться к "канонирам".

Как только этот сезон завершится, "Арсенал" собирается сразу же сделать официальный запрос насчет приобретения Райса. Также Артета намерен лично поговорить с 24-летним игроком сборной Англии.

Не сумев заполучить Мойсеса Кайседо и Михаила Мудрика в январе, "Арсенал" сберег солидную сумму денег, которые теперь собирается потратить на Райса.


Метки Арсенал, Артета, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2023 18:00

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  1. division 01.05.2023 18:30 # division
    Воспитанник Челси автоматически означает натурал. У гг на него ноль шансов получается

    (ответить)

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