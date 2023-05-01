"Тоттенхэм" проявляет интерес к Уорд-Проузу
"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Саутгемптона" Джеймсу Уорд-Проузу.
Уорд-Проуз находится в системе "Саутгемптона" с 2003 года, но, как ожидается, покинет "Сент-Мэри" летом, если "святые" не удержатся в Премьер-Лиге.
Несмотря на свой английский паспорт и выдающееся мастерство исполнения штрафных, Уорд-Проуз не вызывает ажиотажа среди топ-клубов, однако определенный интерес к Джеймсу все равно существует.
По информации Daily Mail, только накануне скауты "Тоттенхэма" просматривали 28-летнего капитана "Саутгемптона" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Еще одним претендентом на Уорд-Проуза, сыгравшего свыше 400 матчей за "Саутгемптон" и забившего 86 голов, является рвущийся в Лигу Чемпионов "Ньюкасл".
01.05.2023 17:00
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