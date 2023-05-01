"Лидс" задумывается о расставании с Грасией

"Лидс" задумывается об увольнении своего главного тренера Хави Грасии.

Напомним, Грасия возглавил "Лидс" только в феврале, сменив на тренерском мостике "белых" уволенного Джесси Марша.



Выиграв три из шести своих первых матчей в "Лидсе", затем Грасия проиграл четыре из пяти, и сейчас "белые" находятся всего в одном очке над зоной вылета из Премьер-Лиги.



В ближайшую субботу "Лидс" ожидает выезд к лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", и в преддверии этого матча владелец клуба с "Элланд Роуд" Андреа Радриццани задумывается о расставании с Грасией.



Однако Радриццани хочет сперва определиться с заменой для Грасии, рассматривая на эту роль бывшего полузащитника "Лидса" Ли Бойера, сообщает Daily Mail.