Лэмпард считает, что "Арсенал" все еще может выиграть Премьер-Лигу

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что "Арсенал" все еще может завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" находится в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", а во вторник вечером играет против "Челси".



Преимущество "Сити" над "Арсеналом" выражается не только одним очком, но и одним отложенным матчем, однако Лэмпард вполне допускает, что титул достанется именно "канонирам".



"Для них все еще возможны оба исхода. "Арсенал" очень даже участвует в борьбе за победу в Премьер-Лиге. У них великолепная команда, и они проводят отличный сезон".



"Если они слегка ранены, это может вызвать большую реакцию с их стороны. Но, конечно, может быть и по-другому, если мы усложним им жизнь", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.