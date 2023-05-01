Артета: "Это еще не конец"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда продолжит борьбу за титул Премьер-Лиги, несмотря на потерю инициативы в чемпионской гонке.

На прошлой неделе "Арсенал" был разгромлен "Манчестер Сити", который затем победил "Фулхэм" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге. При этом "горожане" все еще имеют один матч в запасе.



На своей пресс-конференции перед матчем против "Челси" Артета дал понять, что не считает ситуацию "Арсенала" такой уж плохой. Микель рад, что "канониры" все еще имеют шансы на титул, когда сезон так близок к завершению.



"Теперь это не в наших руках. Что в наших руках, так это побеждать в своих матчах. Это мы и постараемся делать, а остальное зависит от "Сити".



"Я знаю, к чему мы стремимся. Остается пять матчей, и это самая славная часть сезона. Это еще не конец. Я бы заплатил много денег, чтобы быть в этом положении в следующем сезоне, уж поверьте", — цитирует Артету Sky Sports.