Ходжсон опасается интереса топ-клубов к Олисе
Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон опасается интереса больших клубов к вингеру Майклу Олисе.
21-летний Олисе является одним из лучших игроков "Пэлас" в этом сезоне, в субботу против "Вест Хэма" отдав свою девятую результативную передачу в рамках Премьер-Лиги.
Олисе является четвертым лучшим ассистентом английского первенства, и Ходжсон опасается, что топ-клубы попытаются переманить Майкла летом.
"Будь я (президентом клуба) Стивом Пэришем, я бы переживал. Но я Рой Ходжсон, и я здесь на следующие несколько недель. Я желаю клубу всего наилучшего. Я не вел никаких разговоров насчет контрактов и того, что хочет делать клуб".
"Если им и потребуется мое мнение, они попросят об этом. Я определенно не буду его навязывать", — цитирует Ходжсона The Independent.
01.05.2023 13:00
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