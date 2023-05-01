Ходжсон опасается интереса топ-клубов к Олисе

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон опасается интереса больших клубов к вингеру Майклу Олисе.

21-летний Олисе является одним из лучших игроков "Пэлас" в этом сезоне, в субботу против "Вест Хэма" отдав свою девятую результативную передачу в рамках Премьер-Лиги.



Олисе является четвертым лучшим ассистентом английского первенства, и Ходжсон опасается, что топ-клубы попытаются переманить Майкла летом.



"Будь я (президентом клуба) Стивом Пэришем, я бы переживал. Но я Рой Ходжсон, и я здесь на следующие несколько недель. Я желаю клубу всего наилучшего. Я не вел никаких разговоров насчет контрактов и того, что хочет делать клуб".



"Если им и потребуется мое мнение, они попросят об этом. Я определенно не буду его навязывать", — цитирует Ходжсона The Independent.